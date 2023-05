Roma, finale di Europa League: come comprare biglietti e prezzi/ Vendite da 19 maggio

La Roma è in finale di Europa League. Il club, al triplice fischio del match contro il Bayer Leverkusen, ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la finale di Budapest. Come si legge nella nota giallorossa, la prelazione verrà concessa agli Abbonati Classic e Plus alla Serie A 22/23. Il primo step sarà la prenotazione di un codice di accesso che permetterà in un secondo momento l’acquisto tramite il portale di vendita gestito dalla Uefa. Ogni codice permetterà di acquistare un solo biglietto. La Società, pur non occupandosi direttamente della vendita, monitorerà questa procedura per controllare che non vi siano comportamenti non corretti.

La fase di prenotazione dei codici avverrà alle 9:00 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13:00 di sabato 20 maggio. In questa fase sarà possibile selezionare la categoria di posto che si vorrà acquistare. Il settore sarà però puramente indicativo: il posto effettivo sarà assegnato dalla Uefa al termine del processo di assegnazione dei posti. Potrà essere prenotato un codice di accesso per singola operazione fino ad un massimo di due per singolo account MYASR.

Europa League, come comprare i biglietti per la Roma

Con un codice si potrà comprare un solo biglietto valido per la categoria di prezzo prescelta per la finale di Europa League. Il codice di accesso verrà inviato all’indirizzo e-mail collegato all’account MYASR. Il biglietto, con il codice, potrà essere poi comprato sul portale Uefa a partire dalle ore 13:00 di sabato 20 maggio fino alle ore 13:00 di mercoledì 24 maggio. La prelazione è riservata ai titolari di abbonamento nominativo Serie A 22/23, fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria. Questa fase scatterà alle alle ore 9:00 di venerdì 19 maggio fino alle ore 16:00 dello stesso giorno.

Una volta entrati sul proprio account MYASR, sarà sufficiente effettuare il login inserendo negli appositi campi il codice PNR dell’abbonamento 2022/23 e la propria data di nascita. Come abbiamo già detto, si può prenotare un solo codice per ogni singola operazione e fino a un totale di massimo 2 per ogni singolo account MYASR. Nella seconda fase, che partirà alle ore 17:00 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13:00 di sabato 20 maggio, potranno acquistare i biglietti tutti, anche i non abbonati. La Roma sfiderà il Siviglia nel match del 31 maggio a Budapest. Ai giallorossi sarà riservata la quota biglietti nella sezione Sud (ingressi E-F) con quattro tipologie di ticket: categoria 4 (40€), categoria 3 (65€), categoria 2 (100€) e quella da 150€.

