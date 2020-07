Roma Fiorentina annullata?/ “Gravissimo errore”, la partita può essere ripetuta

Clamorosamente, Roma Fiorentina potrebbe essere ripetuta: lo ha detto Graziano Cesari nel corso della trasmissione Pressing, segnalando che un eventuale reclamo da parte della società viola che arrivi al Giudice Sportivo entro le 24 ore dal fischio finale (dunque, parliamo all’incirca delle 21:30 di questa sera) sarebbe per forza di cose accettato, e magari la cosa potrebbe anche avvenire d’ufficio. Il motivo? Ovviamente il calcio di rigore che è stato concesso alla Roma nel finale di partita, il secondo della serata: Jordan Veretout lo ha realizzato consentendo ai giallorossi di vincere 2-1, ma la dinamica fa discutere. Non tanto per il fallo in sé, comunque molto dubbio, ma per un errore tecnico dell’arbitro Daniele Chiffi che è andato contro il regolamento (non sappiamo quale sia il motivo) danneggiando in questo caso la Fiorentina.

ROMA FIORENTINA ANNULLATA?

Ricordiamo lo sviluppo dell’azione: Kolarov sfonda a sinistra su servizio di Spinazzola e calcia centrando il palo interno alla sinistra di Terracciano. Il pallone arriva a Dzeko la cui conclusione viene murata, ma sulla respinta della difesa viola Spinazzola intercetta di testa e, nel tentativo di servire Carles Perez, centra l’arbitro. La carambola fa arrivare comunque la palla allo spagnolo, che calcia al volo di sinistro: splendida risposta di Terracciano, Edin Dzeko si avventa sul pallone e cadendo in avanti calcia fuori. Nell’allungo, il bosniaco si scontra con il portiere della Fiorentina che gli era uscito incontro: conclusione, calcio di rigore. Il fallo in sé, lo possiamo dire, sembra non esserci perché Dzeko ha già calciato fuori nel momento del contatto e comunque era in caduta già prima. Come detto però non si tratta di questo: sarebbe impossibile accettare un reclamo sulla base di un errore di questo genere, altrimenti bisognerebbe annullare e ripetere parecchie gare in Italia e non solo.

Il “gravissimo errore tecnico” cui fa riferimento Graziano Cesari è quello del tocco di Chiffi: da quest’anno il regolamento prevede che ogni volta che l’arbitro intervenga fortuitamente nel gioco, cioè quando colpito da un giocatore, debba immediatamente interrompere il gioco e ripartire con palla alla squadra che ne aveva il possesso. Qui, Chiffi non lo ha fatto: avrebbe dovuto fischiare e scodellare al limite dell’area permettendo alla Roma di giocare, ma interrompendo l’azione. Avendo proceduto in maniera diversa, è arrivato il rigore: non siamo di fronte a una valutazione soggettiva, felice o meno, da parte di un direttore di gara ma a un evidente errore su una regola che non lascia campo a interpretazioni. Arriverà dunque il reclamo della Fiorentina, e la partita verrà ripetuta?



