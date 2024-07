Roma, foto nuova seconda maglia sui social prima dell’annuncio ufficiale/ Torna lupetto di Gratton e…

NUOVA SECONDA MAGLIA ROMA, COME SARÀ? LE “ANTICIPAZIONI”

Non c’è curiosità che i social non siano in grado di soddisfare, come nel caso della seconda maglia della Roma: sui social stanno circolando alcune anticipazioni in merito alla divisa destinata alle partite in trasferta. L’uscita ufficiale della seconda maglia della Roma è prevista il 30 luglio, ma c’è una foto scattata in Australia che ha fatto subito il giro del mondo, arrivando in Italia: la maglia realizzata da Adidas è bianca e presenta degli inserti e dettagli arancioni in corrispondenza delle spalle e del colletto.

Stando a quanto riportato da Forza Roma, pare poi che possa tornare il lupetto di Gratton, che invece nella scorsa stagione era stato usato per la prima maglia: dovrebbe essere di colore rosso, proprio come il logo dell’Adidas. Dalle anticipazioni emergono dettagli simili a quelli anticipati lo scorso novembre da FootyHeadlines, ma la seconda maglia della Roma anticipata dalla foto scattata in uno store australiano è diversa, perché presentava una fiamma nella parte centro-laterale, che invece ora non si riscontra.

“SVELATA” ANCHE LA NUOVA TERZA MAGLIA DELLA ROMA…

Le scelte “stilistiche” in casa Roma sono al centro dell’attenzione in questi giorni, visto che in quelli scorsi il sito Esvaphane aveva pubblicato l’anticipazione relativa alla nuova terza maglia giallorossa, targata Adidas, che in realtà di giallorosso ha poco, visto che dovrebbe essere blu con inserti gialli e rossi e lo stemma con l’acronimo ASR, con un richiamo quindi alla divisa della stagione 1991/92.

Anche in questo caso c’è il lupetto di Gratton, non mancano il rosso e degli inserti in oro, con una fascia celeste che però ha infiammato il dibattito tra i tifosi della Roma sui social, in particolare su X, dove alcuni sostenitori hanno espresso i loro dubbi riguardo la scelta di un colore che avrebbe più a che fare con i “cugini” della Lazio che con la Roma. Proprio mentre i tifosi si confrontano sulle possibili scelte in casa giallorossa, arriva un altro spunto con le anticipazioni relative alla seconda maglia, che sembra combinare bene tratti innovativi e elementi della tradizione giallorossa.

