Roma fuori dalla Champions League/ Il CIES spaventa i giallorossi: Scudetto all’Inter

CIES, Scudetto all’Inter, in Champions League Milan, Juve, Napoli!

La Roma fuori dalla Champions League? I giallorossi di Paulo Fonseca sono tornati in terza posizione con la vittoria di ieri contro l’Udinese, superando la Juventus, ma per il CIES le proiezioni li vedono dietro non solo a Inter e Milan ma anche oltre che ai bianconeri al Napoli. L’osservatorio statistico del calcio ha calcolato la seconda parte della stagione seguendo alcuni parametri fissi e arrivando a stabilire quelle che sono le proiezioni di classifica della Serie A. Certo sarà poi il campo a dire il resto, ma di sicuro questi dati sono davvero molto interessanti in vista della parte finale di una stagione mai combattuta così almeno negli ultimi dieci anni.

Roma fuori dalla Champions League, i parametri del CIES

La Roma di Paulo Fonseca riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League? Per il CIES la risposta è no, ma soffermiamoci un attimo sull’algoritmo. Questi sottolinea che la squadra giallorossa arriverà quinta con 70 punti cioè 6 in meno del Napoli e 8 della Juventus. Lo Scudetto sarà conquistato dall’Inter a 81 punti, mentre il Milan rimarrà sotto di 2 lunghezze. L’Atalanta dovrebbe chiudere alle spalle dei capitolini con l’altra squadra della capitale invece in settima posizione. Andrà davvero così?



