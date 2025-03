Sono in corso verifiche e approfondimenti da parte dei carabinieri di Roma dopo la video denuncia di una presunta aggressione da parte dei militari dell’Arma durante un fermo. La vicenda, di cui è stata informata la procura, riguarda un 34enne gambiano arrestato e ripreso in un video diffuso da Il Domani mentre viene inseguito e essere spinto a terra.

Emanuela Orlandi, retroscena su documenti Sismi/ Dai segreti di papà Ercole alla trattativa su Ior-Ambrosiano

A denunciare il caso è stata Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e senatrice: sui social ha pubblicato il video che mostrerebbe la parte finale dell’arresto per spaccio. Pare che il 34enne gambiano sia stato visto mentre cedeva droga e sputare alcune dosi della stessa prima del fermo.

Durante l’arresto, sarebbe riuscito inizialmente a divincolarsi, anche grazie a un cane che aveva in braccio, e si sarebbe dato alla fuga dopo aver strattonato i militari, che poi lo hanno bloccato. L’arresto, comunque, è stato convalidato e l’uomo è stato anche sottoposto al divieto di dimora a Roma. L’accusa di cui deve rispondere è spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Emanuela Orlandi, Vaticano ha pagato riscatto per liberarla?/ Due documenti segreti rilanciano la pista

GAMBIANO ARRESTATO, LA TESTIMONIANZA DELLA GIORNALISTA DEL DOMANI

Ad assistere all’inseguimento del gambiano è stata una giornalista de Il Domani, che ha iniziato a filmare la scena. Stando alla testimonianza della giornalista, un carabiniere lo avrebbe spinto con violenza tra due auto parcheggiate, poi si sarebbero gettati su di lui iniziando a colpirlo a calci e pugni.

La giornalista ha raccontato di aver urlato di smetterla e di aver provato ad attirare l’attenzione dei passanti, poi i carabinieri avrebbero fermato la presunta aggressione dopo aver notato che li stava riprendendo con il suo telefonino. Durante il fermo, i carabinieri avrebbero chiesto un documento alla giornalista, che dal canto suo avrebbe chiesto di chiamare un’ambulanza per il gambiano.

Prostituta denunciata per reati ambientali/ Roma: bruciava rifiuti in strada per scaldarsi

In realtà, è arrivata un’altra volante, mentre il 34enne avrebbe riferito alla donna di stare male, chiedendole aiuto. Invece, i carabinieri avrebbero detto alla giornalista di non pubblicare il video, altrimenti sarebbe stata denunciata, e l’avrebbero redarguita visto che stava intralciando un’operazione, quindi rischia un’accusa di favoreggiamento. La giornalista, infine, ha riferito di ar ottenuto il video dell’inseguimento da una persona rimasta anonima.

LA REPLICA DI SIM CARABINIERI

Alla video denuncia di Ilaria Cucchi ha replicato il sindacato SIM Carabinieri, che ha accusato la senatrice di voler mettere nuovamente alla gogna dei militari dell’Arma. In un comunicato si fa notare che non ha espresso parole di condanna per la questione dello spaccio, ma per chi ha interrotto ciò che stava facendo il gambiano.

Pur riconoscendo che le modalità dell’arresto saranno esaminate dalla magistratura, SIM Carabinieri ha preso posizione, schierandosi dalla parte delle forze dell’ordine e ha espresso fiducia per l’esito delle verifiche. Ma hanno anche chiesto a Ilaria Cucchi di far sapere come fermerebbe “un gambiano alto 2 metri violento ed in fuga dopo aver sputato dalla bocca dosi di crack“.