Roma, imbratta auto parcheggiate male “free park”/ E’ caccia al ‘giustiziere’ capitolino

Morning News ha aperto stamane con il caso del “giustiziere di Roma“, un misterioso personaggio che ha sta imbrattando le auto parcheggiate male, scrivendo sulle stesse con una bomboletta spray “Free park”, ovvero, parcheggio libero. Un residente della zona, Ivano, intervistato dal talk di Canale 5, ha commentato: “Un’idiota? Io non sono d’accordo, io lo ritengo come il messaggio messo nella bottiglia di un naufrago, la condizione che viviamo, noi non siamo più la borgata del 1930, il ‘vendicatore ‘,come qualcuno l’ha chiamato, è un semplice cittadino che sbaglia ad usare dei metodi equipollenti al parcheggiatore che parcheggia in maniera… chiamatela voi in qualche modo, non c’è rispetto”.

Quindi Ivano ha proseguito, raccontando il caso nel dettaglio: “E’ successo questo: prima di partire io ho visto questa cosa, stavo partendo per la Grecia e verso mezzogiorno ho visto questa cosa che mi sembrava… io ho lavorato per anni in una multinazionale facendo marketing e vendite, io ho visto solo un’auto bianca che era posizionata, che rendeva impossibile il passaggio, era impossibile camminare. Questa cosa dei vigili la viviamo da 20 anni”.

ROMA, CACCIA AL GIUSTIZIERE “FREE PARK”: IL COMMENTO DI POLETTI

In studio a Morning News vi era anche il giornalista e opinionista Roberto Poletti che però sembra pensarla diversamente dell’imbrattatore di Roma: “Questo è un idiota non è uno zorro urbano, uno che rovina l’auto è un idiota. Il tema è quello delle regeole: evidentemente Roma è mal amministrata (parole da cui noi prendiamo le distanze ndr) i vigili sono mal diretti, non sono messi in condizione di poter lavorare, diciamo al sindaco di Roma di mettere i vigili in modalità lavoro, multa, verbale, rispondiamo alle multe e vedremo che la gente quasi per magia diventa civile, l’inciviltà nasce dove non c’è la repressione. A Milano ci arriva la multa se parcheggiamo così”. Le foto del “free park” hanno fatto il giro dei social, dividendo in due l’opinione pubblica fra chi ha condannato il gesto e chi invece lo ha approvato.

