Roma, incendio Magliana: 4 capannoni in fiamme/ Video, enorme nube nera Eur-Ostiense

È enorme la nube nera che si estende nei cieli di Roma in questi minuti dopo il vasto incendio divampato in via del Cappellaccio, in zona Sud nel pieno del Quartiere della Magliana, tra Eur e Ostiense: dalle prime informazioni date dai Vigili del Fuoco subito entrate in azione per spegnere le fiamme esplose su ben 4 capannoni, si tratterebbe di una ditta produttrice di pneumatici. Sono ben 5 le squadre dei pompieri all’opera per fermare il rogo e la grosse nube nera che si è subito alzata in tutta Roma sud, visibile anche dal pieno Centro e dal Vaticano: a dare l’allarme attorno alle 16 sono stati i carabinieri: una pattuglia stava transitando in zona quando si è levata la densa colonna di fumo aumentata poi col passare delle ore. Non ci sono feriti per fortuna ma non è ancora chiara la dinamica che ha portato il deposito di pneumatici in fiamme nel giro di poche ore: la strada verso il viadotto della Magliana è già stata chiusa e il traffico in generale del tardo pomeriggio nella Capitale è andato in tilt. Come riporta il Messaggero, «transito è prima stato deviato su via Ostiense ma ora è stata chiusa anche questa strada, in maniera temporanea, tra via di Decima e via Monte del Finocchio, in direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in entrambi i sensi di marcia, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso per lo spegnimento dell’incendio».

MAXI INCENDIO A ROMA: NUBE NERA SU EUR E OSTIENSE

Sul posto dell’incendio divampato è presente anche l’Arpa Lazio per i doverosi rilievi sul possibile impatto ambientale della nube nera issatisi sul cielo di Roma: sui quartieri Eur e Ostiense la nube è assai visibile anche in questi minuti, con presenti gli agenti della Polizia Locale per indicare le strade chiuse e le deviazioni nei quartieri interessati. Come rileva Roma Fanpage, la Polizia locale è sul posto con 15 pattuglie, provenienti da sei gruppi: oltre a Eur e Marconi intervenuti per primi, anche Tintoretto, Monteverde, Gpit e Mare. Le immagini sono impressionanti con una quantità di fiamme e nube nera che già si erano viste pochi giorni fa a Settimo Milanese anche se in quel caso si trattava di un rogo all’interno di deposito rifiuti. Nel caso della Magliana invece a prendere fuoco sono stati almeno 4 capannoni di pneumatici e il forte rischio di azione dolosa è stata subito presa in considerazione dagli inquirenti giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco.

#11luglio #Roma 16:00, cinque squadre #vigilidelfuoco al lavoro per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio nel quartiere Magliana. pic.twitter.com/csBLSaWPKo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 11, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA