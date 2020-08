Roma, incendio Parco degli Acquedotti/ Video, code sulla Pontina e treni bloccati

Un incendio di grosse proporzioni è divampato oggi, venerdì 14 agosto, poco prima delle ore 15.00 a Roma, coinvolgendo via del Quadraro e raggiungendo rapidamente Parco degli Acquedotti. Stando a quanto riferito da Repubblica.it, le fiamme sarebbero partite da un maneggio per poi propagarsi nelle aree limitrofe. Puntuale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno incontrato non poche difficoltà nel corso delle operazioni di spegnimento a causa del forte vento. Nonostante questo però sarebbero riusciti a domare una parte di rogo mentre si lavora alla bonifica ed alla messa in sicurezza delle aree circostanti coinvolte. Ovviamente non sono mancati disagi alla circolazione, a partire da quella ferroviaria dal momento che dalle 15.00 in poi sarebbe stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta Roma-Cassino con evidenti disagi. Lambita anche la Roma-Napoli: Trenitalia ha sospeso la tratta. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Roma Capitale oltre alla Polizia di Stato al fine di limitare gli assembramenti.

ROMA, INCENDIO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI: IL VIDEO

A causa del grave incendio avvenuto oggi a Roma, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Tuscolano, un’autobotte e alcuni moduli della Protezione civile. Gravi disagi sono stati registrati anche rispetto alla circolazione dei mezzi su strada, motivo per il quale gli agenti della polizia locale hanno provveduto a chiudere via Selinunte da via Cartagine in direzione del Quadraro e via Cartagine in direzione di via Selinunte con importanti ripercussioni sulla viabilità. La situazione più critica è stata registrata sulla Pontina a causa dell’incendio avvenuto nel pomeriggio in via Tullio Giordana, zona Castel Romano, sul litorale romano. La sala operativa ha prontamente inviato una squadra dei vigili del fuoco di Ostia per avviare le operazioni di spegnimento, ma anche il personale Dos 7 e quello della Boschiva di Cerveteri impegnati nello spegnimento delle fiamme. A causa di moderate raffiche di vento le operazioni sono ancora in corso ed hanno causato lunghe code sulla Pontina, in direzione Latina.

Bruttissimo incendio al Parco degli Acquedotti, da #viaSelinunte fino alle spalle di #TorFiscale.

Linea ferroviaria bloccata ed elicotteri in volo.#Roma pic.twitter.com/h8lXt4uftC — Valentina Cinelli (@bastet) August 14, 2020





