Roma, infortuni Wijnaldum e Smalling: come stanno?/ A rischio per gara con l’Atalanta

Georginio Wijnaldum e Chris Smalling hanno rimediato degli infortuni muscolari nel corso della partita di Europa League della Roma contro il Feyenoord: in molti, tra i tifosi giallorossi, si stanno domandando come stanno i due calciatori e se potranno essere recuperati in vista dei prossimi impegni di Serie A e di Coppa. Per saperne di più, sarà necessario attendere gli esami strumentali.

Per quel che concerne il centrocampista olandese, sostituito al 22′ da Stephan El Shaarawy, sembrerebbe comunque trattarsi di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Il calciatore si è infatti accasciato, toccandosi proprio quella zona. Aveva poco prima avvertito un fastidio, ma al momento di distendere il muscolo non ha avuto dubbi. Il tecnico José Mourinho non ha potuto fare altro che ordinare che abbandonasse il campo. Il numero 25, tra l’altro, in questa stagione non è stato per nulla fortunato, dato che non si tratta del primo infortunio che rimedia.

Il centrale inglese, invece, si è fatto male intorno al 78′ della partita di Europa League a causa di un contrasto con Danilo. Il difensore nel tentativo di anticipare l’avversario, ha avvertito un problema muscolare alla coscia sinistra. Per alcuni minuti ha cercato di rimanere in campo, considerando anche che il tecnico José Mourinho aveva dovuto attuare un altro cambio forzato. Alla fine, però, non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca. Il dolore era troppo.

La Roma adesso si ritrova dunque a fare i conti con altri due infortuni, quelli di Georginio Wijnaldum e Chris Smalling. È allarme in vista della partita di campionato contro l’Atalanta, in programma nel posticipo di lunedì sera. La speranza è che gli esami strumentali diano un esito migliore di quello sperato. Anche perché l’infermeria giallorossa è piuttosto affollata e c’è bisogno di forze fresche per il finale di stagione.

