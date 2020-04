Roma Lazio Virtuale/ Derby di solidarietà: i tifosi in campo contro il coronavirus

Pubblicità

In questa domenica (tristemente) priva di calcio, ecco che sono comunque i tifosi di Roma e Lazio a “scendere” in campo, per sfidarsi in un derby virtuale del tutto inedito. Oggi infatti si accenderà una sfida a colpi di solidarietà tra i tifosi di Roma e Lazio, uniti questa volta nella lotta contro il coronavirus: fischio d’inizio di questo Derby oggi alle ore 15.00, dove a vincere, al termine dei 90 minuti sarà comunque la generosità delle due tifoserie. Ma spieghiamo meglio questa iniziativa benefica, certo unica nel suo genere. Il derby Roma Lazio di oggi infatti non sarà una sfida ai videogiochi, ma vedrà invece impegnati tutti i tifosi delle due squadre della capitale: per loro infatti 90 minuti in cui potranno effettuare donazioni in favore del Centro Covid del Policlinico di Tor Vergata di Roma, il cui volume man mano “muoveranno” un simbolico pallone, da una parte all’altra del campo virtuale. Più si dona dunque più vi sono possibilità che si segni un gol a favore della propria squadra del cuore e al triplice fischio finale conosceremo il vincitore sul campo del derby. I versamenti (minimo per la donazione di 2 euro) saranno effettuabili con i comuni strumenti di ogni pagamento digitale.

DERBY ROMA LAZIO: I PROTAGONISTI

Il derby virtuale Roma Lazio sarà dunque occasione speciale per le due tifoserie della capitale (ma non solo ovviamente) per unirsi in una sola battaglia, la più grande che stiamo combattuto tutti, quella contro il coronavirus. E lo slogan di questo grande evento, che come scordiamo avrà luogo solo alle ore 15.00 è ben chiaro “Lazio-Roma, il derby dove il bene vince sempre”. E siamo davvero impazienti di dare il via a questa nuova gara di solidarietà, dove però non saranno solo i tifosi i protagonisti: entrambe le società della Capitale hanno infatti annunciato di aderire all’iniziativa e così faranno i rispettivi giocatori. Non solo, pure hanno promesso adesione anche personaggi di spicco come Enrico Montesano. Giulio Scarpati, Enrico Vanzina, Carlo Verdone e Dino Zoff e pure ci metterà lo zampino la Nazionale Italiana Cantanti. E di certo non mancheranno, durante il derby, l’intervento di altre stelle dello sport e dello spettacolo, che si faranno dunque promotori di questa iniziativa di beneficenza davvero speciale.

