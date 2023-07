Roma, metro Linea A bloccata per guasto/ Atac: “Problema in un cantiere”. Disagi per passeggeri

Una mattinata decisamente di passione quella che stanno vivendo numerosi passeggeri della metro di Roma Atac, il servizio di trasporti pubblici capitolino. Come riferito dai colleghi di RomaToday, nella giornata di oggi, lunedì 31 luglio 2023, dalle ore 6:00 di mattino si sono registrati dei disservizi per quanto riguarda la Metro A. Tutt’ora, se si va sul sito ufficiale Atac, si legge che la linea procede a singhiozzo di conseguenza la situazione non è ancora stata ripristinata del tutto. Come spiega ancora RomaToday la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa nella tratta della metro che va da Arco di Travertino a Termini e il motivo di tale interruzione è stato comunicato dalla stessa azienda che attraverso il proprio sito ha fatto sapere che il guasto è dovuto ad una “anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari”.

L’Atac ha precisato che a causare l’interruzione dei treni della metro A sarebbe stato un danneggiamento avvenuto durante i lavori su un cantiere aperto: “Durante i lavori di rinnovo dell’armamento di linea, che impiega tre treni speciali, la scorsa notte, nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini,, un mezzo d’opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aerea”. L’impresa ha quindi concluso il suo intervento precisando che: “Sono in corso le operazioni di ripristino che si stima dureranno circa due ore”.

LINEA A METRO ROMA ATAC: DANNO DALLE ORE 4:00 DI OGGI

I dirigenti Atac di ingegneria si sono recati sul posto per supervisionare il guasto e si trovano in loco dalle ore 4:00 di mattina, da quando molto probabilmente dovrebbe essersi verificato il problema. Il servizio metro della Linea A risulta essere attivo tra Arco di Travertino e Anagnina e fra Termini e Battistini, mentre nelle stazioni al momento non coperte si possono utilizzare dei bus sostitutivi messi a disposizione dall’azienda. Ovviamente sono stati numerosi i disagi per i passeggeri, a cominciare da lavoratori e turisti, che stamane volevano utilizzare la metro nelle stazioni bloccate.

