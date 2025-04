Dopo poco più di 24 ore sotto stretta osservazione da parte dei medici del San Camillo di Roma in condizioni che fin da subito erano apparse – a dir poco – disperate, alla fine nella mattinata di oggi il 13enne ferito alla testa con un colpo di pistola nella tarda serata di sabato è morto: ieri il giovane aveva subito un delicatissimo intervento chirurgico fine a rimuovere il proiettile e ricucire la ferita; ma nonostante l’intervento sia andato bene alle prime luci dell’alba di oggi i suoi segni vitali sono drasticamente calati al punto che i medici di Roma non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

13enno morto a Roma dopo essersi ferito con un colpo di pistola: l’ipotesi è che si sia trattato di un fatale incidente

È ancora piuttosto incerta la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti che non sembrano aver escluso nessuna delle possibili piste, inclusa quella di un possibile gesto estremo da parte della vittima: di certo c’è che tutto sarebbe accaduto nella serata di sabato nell’appartamento a Roma dove il 13enne viveva assieme al padre, alla madre e al fratello già maggiorenne; con il papà che dopo aver udito chiaramente il colpo di pistola ha immediatamente portato il figlio al nosocomio romano che – da protocollo – ha inviato la segnalazione agli inquirenti immediatamente accorsi sulla scena.

Nell’abitazione sarebbe stata fin da subito individuata l’arma dalla quale è partito il colpo – legalmente detenuta per uso sportivo dal fratello che lavora come guardia giurata -, sottoposta a sequestro assieme al cellulare della vittima: da un primissima ricostruzione si ipotizza che la pistola fosse stata lasciata incustodita dal fratello per il tempo necessario per una doccia e il 13enne l’avrebbe maneggiata per ragioni ignote; mentre seppur in un primo momento si fosse ipotizzato che la vittima avesse rimontato la pistola grazie ad un tutorial trovato sul web, le prime analisi sul cellulare sembrano smentire questa pista con il fratello che ora rischia una condanna penale per la mancata custodia dell’arma da fuoco.