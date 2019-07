Roma, neonata trovata morta nel Tevere/ È una delle gemelle gettate via dalla madre?

Macabra scoperta oggi nel Tevere. Il corpo di un neonato è stato trovato nel fiume nel pomeriggio, alle 16 circa. Il piccolo cadavere era impigliato nella folta vegetazione, tra l’acqua all’altezza del ristorante Anaconda, vicino al ponte di Mezzocammino, superato il GRA verso il mare. Stando a quanto riportato da Il Tempo, al momento non è possibile definire età e sesso del neonato a causa del forte stato di decomposizione in cui è stato trovato, ma sembrerebbe che si tratti di una femmina.. Sul posto sono accorsi in pochi minuti gli uomini del nucleo sommozzatori Sierra Uno dei vigili del fuoco del comando di Roma. Hanno provveduto infatti al recupero del piccolo corpino per poi consegnarlo agli organi competenti. A dare l’allarme un cittadino: sul posto è arrivata la polizia che ha poi chiesto aiuto per il recupero del cadavere. Il corpicino era riverso nell’acqua vicino a un canneto.

ROMA, NEONATA TROVATA MORTA NEL TEVERE: LA PRIMA IPOTESI

Il ritrovamento del cadavere del neonato è avvenuto nella periferia Sud della Capitale, nei pressi di Mostacciano. Secondo quanto riportato da Il Tempo, una prima ipotesi emersa in questi minuti è che si tratti di una delle gemelle di pochi mesi disperse dal 21 dicembre, giorno in cui la madre Giuseppina Orlando si suicidò gettandosi nel fiume da ponte Testaccio. Entrambe erano state concepite dopo una fecondazione assistita ed erano nate con gravi malformazioni, una tra l’altro era cieca. Le ricerche erano proseguite senza tregua anche nei giorni delle festività natalizie, ma dei cornicioni delle due sorelle non fu trovata traccia. Ci furono anche due avvistamenti rivelatisi poi falsi allarmi e fu aperto un fascicolo per omicidio-suicidio. Se dunque il neonato ritrovato oggi dovesse essere una delle gemelline, si tratterebbe di una prima svolta in questo caso che è ancora avvolto nel mistero.

