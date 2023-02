Roma-New Balance/ I giallorossi vincono la causa e vestiranno Adidas il prossimo anno

ROMA NEW BALANCE, I GIALLOROSSI VINCONO LA CAUSA

Roma New Balance, i giallorossi vincono la causa. Questa è la notizia riportata da Calcio e Finanza che racconta come la società capitolina sia riuscita ad avere la meglio contro il brand statunitense in un arbitrato internazionale ICC che ha dato ragione al club giallorosso dopo un periodo di accuse. Questo significa che la prossima stagione campeggerà l’Adidas come sponsor tecnico della Roma, a differenza di quanto aveva richiesto il brand di Boston che aveva la richiesta di inibire l’accordo con lo sponsor tedesco.

C’era una postilla secondo la New Balance che sottolineava come la Roma avesse violato una clausola di prelazione presente sul contratto stipulato nel 2021 quando Fulvio Bernardini aveva messo nero su bianco la chiara e netta prevalenza a New Balance piuttosto che a qualsiasi altro marchio. Per l’esattezza si tratta della possibilità di pareggiare l’offerta di un competitor obbligando così la Roma a non variare sponsor, un po’ come accade per certi trasferimenti tra calciatori quando si mantiene la clausola una volta venduti. Così non sarà ed ecco come per le stagioni calcistiche 2023-24, la Roma potrà indossare le iconiche tre strisce.

