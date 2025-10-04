Paura a Roma dove un 39enne nigeriano è entrato nella Chiesa del Gesù provando a gettare a terra le statue: ecco cosa è accaduto, i dettagli

Episodio choc avvenuto in quel di Roma, precisamente nella Chiesa del Gesù: nel luogo sacro, nel cuore della capitale, un nigeriano ha dato di matto cercando di danneggiare lo stesso. A riportare la notizia è l’agenzia Adnkronos, che ha precisato che l’immigrato, un uomo di 39 anni, dopo essere andato in escandescenze ha gettato a terra delle antiche statue presenti all’interno della Chiesa del Gesù, o perlomeno ha tentato di farlo, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito.

Danneggiare un luogo sacro è di per sé gravissimo e, se ci aggiungiamo anche il valore di alcuni reperti antichissimi che si trovano al suo interno, a quel punto si capisce perché tale episodio abbia indignato i più. Fra questi anche la leghista Isabella Tovaglieri, che ha denunciato il tutto attraverso la sua pagina Instagram, specificando: “Chi non rispetta il nostro Paese, disprezza la nostra cultura e le nostre tradizioni in modo così plateale e violento, non merita di stare in Italia”.

ROMA, NIGERIANO TENTA DI DANNEGGIARE CHIESA: ECCO COSA E’ ACCADUTO

Ma cosa è successo di preciso? La vicenda del nigeriano è avvenuta ieri mattina, venerdì 3 ottobre 2025, attorno alle ore 9:30. Dopo che l’uomo è entrato nella chiesa dando di matto, il sacerdote della stessa, giustamente spaventato, ha deciso di chiamare le autorità e, nel giro di pochi minuti, è intervenuta una pattuglia della polizia locale, bloccando l’immigrato. Una volta fermato, il 39enne è stato denunciato in quanto non avrebbe fornito le proprie generalità alle autorità, visto che con sé non aveva documenti che potessero attestare chi fosse.

Il nigeriano è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed ora chi di dovere sta cercando di capire se fosse regolare in Italia o clandestino: qualora risultasse irregolare, a quel punto cominceranno le procedure di espulsione, obbligando quindi lo stesso a rientrare nel suo Paese natio. Una triste vicenda che fortunatamente si è conclusa senza gravi conseguenze per nessuno.