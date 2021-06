Roma, ordigno artigianale sull’auto di Marco Doria/ Denunciò abusi a Villa Pamphilj

Un inquietante ordigno artigianale è stato ritrovato nell’auto di Marco Andrea Doria, dirigente del Comune di Roma. Come riferito dai principali media in queste ore, la vettura di Doria si trovava parcheggiata presso il quartiere Prati della capitale, e gli artificieri hanno provveduto alla rimozione della bomba, evitando l’esplosione e il coinvolgimento di qualsiasi persona. Un personaggio ritenuto scomodo il dirigente del comune di Roma, presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e delle ville storiche della Capitale, visto che già in passato, come ricorda TgCom24.it, aveva subito intimidazioni.

E dopo quanto avvenuto ieri le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, ed ora il prefetto romano valuterà un’eventuale innalzamento delle misure di protezione nei confronti dello stesso dipendente comunale. Secondo alcune ricostruzioni, si tratterebbe di una possibile intimidazione giunta dopo l’impegno dello stesso dirigente nel denunciare l’occupazione abusiva di alcuni edifici storici romani a Villa Pamphilj, nonché il danneggiamento di alcune statue e fontane.

ORDIGNO ARTIGIANALE A ROMA SU AUTO DI MARCO DORIA: SOLIDARIETÀ DEL M5S

Numerosi coloro che hanno espresso solidarietà nei confronti di Marco Doria, fra cui il primo cittadini di Roma, Virginia Raggi, che attraverso la propria pagina Twitter ha fatto sapere: “E’ stata ritrovata una bomba nella macchina di Marco Doria. Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà”. Così invece ha commentato il Movimento 5 Stelle attraverso una nota firmata da senatori, deputati ed europarlamentari romani: “E’ un episodio gravissimo. Il MoVimento 5 Stelle si unisce al sindaco Raggi nell’esprimere solidarietà al dirigente del Comune nominato per quel ruolo dallo stesso primo cittadino e che già in passato era stato oggetto di minacce. Ci auguriamo si possa fare al più presto luce su questo episodio, individuando i responsabili e le ragioni che li hanno spinti a tanto”. L’ordigno era stato messo sotto il tergicristallo dell’auto, una bomboletta spray con dentro polvere pirica e un innesco artigianale: non avrebbe probabilmente causato grandi danni ma sicuramente tanto spavento.

