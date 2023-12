Roma, parte la lotteria dei rifiuti per chi ricicla carta/ In palio buoni spesa da 100 euro

Roma, via alla lotteria dei rifiuti. Gioco a premi indetto dal comune per premiare i cittadini che si recheranno negli appositi punti di riciclaggio a consegnare imballaggi in carta e cartone. Riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione di buoni spesa da 100 euro. L’annuncio dell’iniziativa che è partita il 27 dicembre, promossa da Assessorato all’Agricoltura, all’Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, insieme ad Ama, Comieco e al Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, è stato dato ufficialmente sui canali istituzionali municipali, ricordano anche il regolamento per partecipare.

Hacker riparano treno rotto e vengono denunciati/ “Abbiamo scoperto blocco provocato dai produttori”

Occorrerà portare nei centri straordinari di raccolta differenziata indicati sul sito amaroma.it, almeno 5 imballaggi tra carta e cartoni provenienti dai pacchi di regalo di Natale, in questo modo, come avverte il comunicato i cittadini riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione di 100 buoni spesa e: “Potrà diminuire il carico di questi materiali che invece di finire nei normali sistemi di smaltimento potranno essere riciclati al 100 per 100“.

"Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?"/ Titolo Meeting Rimini 2024: le date

Roma, lotteria dei rifiuti dal 27 dicembre al 7 gennaio, un biglietto ogni 5 imballaggi in carta consegnati

Roma, la lotteria dei rifiuti che permetterà ai cittadini che riciclano carta di partecipare e provare a vincere uno dei 100 buoni spesa da 100 euro, è iniziata il 27 dicembre e terminerà il 7 gennaio 2024. Durante questo periodo saranno 50 i punti di raccolta appositamente istituiti nell’ambito dell’iniziativa e che permetteranno di raccogliere tutti gli imballaggi provenienti dai pacchi natalizi. I centri infatti sono stati allestiti proprio per migliorare il riciclaggio dei materiali cartacei che altrimenti finirebbero nei sistemi di smaltimento insieme ad altri rifiuti non idonei.

Intelligenza artificiale, NY Times fa causa a OpenAI e Microsoft/ "Gravi violazioni su copyright"

L’idea nasce soprattutto per combattere il fenomeno del “cassonetto selvaggio” e del deposito di rifiuti urbani incontrollato e l’abbandono in sedi non previste. Come sottolinea il comunicato stampa ufficiale divulgato sui social dall’assessore Alfonsi di Roma Capitale: “Abbiamo voluto migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone nel periodo delle feste, coinvolgendo la cittadinanza in attività di formazione dedicate ai materiali da riciclare, con lo scopo di sensibilizzare ad una corretta separazione dei materiali estranei e all’appiattimento delle scatole”











© RIPRODUZIONE RISERVATA