Roma, pizza margherita bandita/ Ordinanza la vieta a fornai: solo bianca con pomodoro

Nel tritacarne dei decreti anti-coronavirus ci finisce anche la pizza margherita, o meglio, la mozzarella. A sottolineare il caso curioso è stato Il Fatto Quotidiano, che ha spiegato come attraverso un’ordinanza emessa dal comune di Roma, sia stato imposto ai panifici di sfornare solamente della pizza bianca e al pomodoro: vietati tutti gli altri ingredienti, a partire appunto dalla mozzarella. “È lecita – si legge sulla stessa ordinanza, sempre in base a quanto riporta Il Fatto – la preparazione di vari tipi di pane e grissini, e la preparazione di pizza e focacce tipiche sia bianche (con olio e rosmarino) sia rosse (con olio e pomodoro) e di pasticceria secca. Non si deve considerare compresa la pizza condita e farcita diversamente”. Paolo Matteucci, responsabile di Roscioli, famoso forno della Capitale, ha commentato la decisione dicendo: “Vogliamo evitare polemiche, ma siamo a dir poco perplessi”. Ma cosa c’è alla base di tale decisione? Semplicemente la necessita di evitare di fare concorrenza sleale a pizzerie e pasticcerie, che in realtà sono chiuse, di conseguenza non si capisce bene chi dovrebbe penalizzare.

ROMA, PIZZA MARGHERITA BANDITA: TANTI I DIVIETI NELLE ULTIME SETTIMANE

E’ anche vero che le pizzerie potrebbero dire: perchè loro sono aperte e noi no? Fatto sta che l’ordinanza avrebbe “salvato” la famosa pizza, rigorosamente bianca, con la mortazza, uno dei cibi più prelibati dell’intera Roma. Il provvedimento emesso dal Comando della Polizia di Roma Capitale è la circolare “urgente” numero 2020/0000047, avente protocollo RH/2020/0062944 del del 13/03/2020, pubblicato anche sul sito di Confcommercio, quindi, non assolutamente una fake news. Leicità o meno, stiamo assistendo ad una serie di provvedimenti e di misure restrittive prese da parte del governo che ovviamente fanno felice alcuni e distorcere il naso a taluni, come del resto era inevitabile. Stiamo vivendo un periodo che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte ha definito come il più “grave dalla fine della seconda guerra mondiale”, e di conseguenza è capibile come in un periodo di emergenza totale si debbano fare delle scelte che possono danneggiare il singolo per tutelare la comunità. Ovviamente, la speranza, è che si possa tornare a mangiare al più presto la pizza margherita, uno dei simboli della nostra splendida nazione, anche a Roma.



