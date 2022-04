Roma, preparatore portieri aggredito da allenatore Bodo?/ Pellegrini: “Vergognoso!”

La partita tra Bodo/Glimt e Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e terminata sul risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa, si è accesa al triplice fischio: l’allenatore dei norvegesi, Knutsen, avrebbe infatti aggredito il preparatore dei portieri dei giallorossi, Nuno Santos. A denunciare l’accaduto, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato il capitano dei Capitolini, Lorenzo Pellegrini, nel corso della consueta intervista post gara a Sky Sport.

“Quello che è successo qui stasera è una vergogna. Il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri, prima gli ha detto qualcosa e poi lo ha aggredito in maniera forte. Noi siamo venuti qui con tutto il rispetto, ma quello che è successo è un insulto alla Roma, al nostro staff e alla competizione stessa. Sono ancora scosso per quello che ho visto. Al ritorno vogliamo mandare a casa il Bodo anche per quello che fanno fuori dal campo”, queste le sue dichiarazioni.

Roma, preparatore portieri aggredito da allenatore Bodo? La Polizia indaga

La polizia locale, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe indagando su quanto è accaduto al triplice fischio della partita di Conference League tra Bodo/Glimt e Roma: pare che il preparatore dei portieri giallorosso, Nuno Santos, sia stato infatti aggredito dall’allenatore degli avversari, Knutsen. I contorni della vicenda tuttavia sarebbero ancora da chiarire. È per questo motivo che i presenti alla lite sono stati trattenuti e interrogati dalle forze dell’ordine. Da capire, inoltre, se verrà sporta denuncia.

La serata, ad ogni modo, è stata amara per i Capitolini, tra sconfitta sul campo e questioni extra-campo. L’unica soddisfazione per il capitano Lorenzo Pellegrini resta quella di avere realizzato il gol. “Sono contento a metà, volevo la vittoria. Ci aspetta il ritorno in casa nostra, con i nostri tifosi. Noi vogliamo passare e mandare a casa il Bodo”, ha detto.











