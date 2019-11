Roma, rapina in bar con sparatoria: morto un ladro/ Ferito titolare, fermato complice

Dramma a Roma: rapina con sparatoria in un bar-tabaccheria di Viale Antonio Ciamarra, morto un ladro e ferito il titolare. Secondo quanto riporta Repubblica, la tragedia si è consumata poco dopo le ore 19.00: due rapinatori hanno fatto irruzione nel locale gestito da cinesi – situato a Roma est, tra la Romanina e Cinecittà – e pistole alla mano hanno minacciato il proprietario ed i dipendenti. Secondo una primissima ricostruzione degli investigatori, ne sarebbe nata una colluttazione e il titolare del bar-tabaccheria sarebbe riuscito ad agguantare la pistola del ladro 69enne Ennio Proietti: sono partiti dei colpi e uno di questi ha colpito mortalmente il malvivente. In gravi condizioni anche il proprietario del locale, un 56enne: colpito al fianco e ad una gamba, è ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

ROMA, RAPINA CON SPARATORIA: FERMATO IL COMPLICE DEL LADRO MORTO

Oltre ai sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi, sul posto sono giunti gli uomini della Polizia del commissariato Romanina: secondo quanto riporta Repubblica, gli agenti hanno trovato fuori dal bar-tabaccheria uno scooter ancora in moto, probabilmente dei due rapinatori. Le forze dell’ordine hanno inoltre individuato e arrestato il complice di Ennio Proietti: si tratta di Enrico Antonelli. Quest’ultimo, 58enne, vanta precedenti penali, tra i quali spaccio di droga e ricettazione. Il Messaggero evidenzia che entrambi i ladri sarebbero entrati nel locale armati di pistola ed a volto scoperto. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute del titolare del locale di Viale Antonio Ciamarra, che versa in condizioni gravi al Policlinico Umberto I, e sulle indagini delle forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della sanguinosa rapina.

