Roma, scrofa uccide uomo e ferisce bambino/ Era nel recinto di un allevamento abusivo

Una scrofa uccide un uomo di 50 anni e ferisce un bambino di due anni. La tragedia è avvenuta a Corcolle, alla periferia di Roma, all’interno di un insediamento abusivo. Da una prima ricostruzione è emerso che l’uomo aveva aperto il recinto con l’animale per entrare col bambino. Pare che volesse vedere dei maialini. Ma la scrofa ha prima fatto cadere l’uomo, ferendolo mortalmente, poi ha aggredito il bambino. Attualmente il piccolo versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tivoli per fare completa chiarezza su quanto accaduto. La vittima sarebbe di nazionalità romena. Al momento non sono molte le informazioni in merito al dramma che si è verificato nella capitale, ma stando a quanto riportato da Quotidiano.net, il bambino è figlio di un amico. L’uomo era andato a trovare alcuni parenti in un terreno agricolo in via Lunano. Quindi ha accompagnato il bambino a vedere i maialini. Poi la tragedia.

Tutto è accaduto alle 16.30 circa di oggi, domenica 6 ottobre 2019. Il 50enne era ospite di alcuni parenti romeni che vivono lì. Voleva far vedere al piccolo i mailini, quindi ha aperto il recinto. La loro presenza all’interno avrebbe scatenato la reazione della scrofa, che ha attaccato entrambi. L’uomo di 50 anni è caduto ed è stato morto, perdendo poi la vita. Il bambino invece è stato ferito gravemente. Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Tivoli. Pare che il bambino di due anni sia riuscito a salvarsi grazie all’intervento dei genitori, richiamati dalle urla disperate di entrambi. Al momento sarebbero escluse responsabilità di terzi, ma le indagini sono state avviate per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

