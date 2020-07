Roma, seconda maglia 2021 con il Lupetto/ La divisa che strizza l’occhio agli ’80

E’ stata ufficialmente svelata la nuova maglia da trasferta della Roma, la seconda divisa per la stagione che verrà, quella 2020-2021. Si tratta di una casacca dal sapore tipicamente retrò, e che strizza gli occhi in particolare ai mitici anni ’80. Non è infatti difficile intravedere sulla nuova maglia “away” il mitico Lupetto giallorosso, creato da Gratton nel 1978, elemento che con grande probabilità renderà la stessa decisamente ricercata. A presentarla in via ufficiale è stata la stessa società capitolina, che attraverso un comunicato ha fatto sapere: “La maglia da trasferta dell’AS Roma per il 2020-21 si presenta in una tonalità di avorio che evoca i colori che si possono ammirare nei numerosi monumenti della Capitale. L’elegante colletto a polo rosso scuro presenta un bordino giallorosso ed è chiuso da due bottoncini. La disposizione dei colori richiama quella delle divise da trasferta degli Anni 80, un’epoca d’oro per il Club”. Il colore rosso lo si ritrova anche sui bordi delle maniche nonché lungo i fianchi, mentre in merito al Lupetto e al richiamo agli anni ’80, ne parla così il calciatore Lorenzo Pellegrini: “Tutti ricordano lo stile delle maglie da trasferta dei primi Anni 80 con il colletto giallorosso. È possibile vederne l’influenza nel design di questa nuova divisa che penso sarà molto apprezzata dai tifosi”.

ROMA, SECONDA MAGLIA CON IL LUPETTO: SARA’ INDOSSATA GIA’ QUESTA SERA

Nella nuova divisa il lupetto non sarà incorniciato come in passato, ma sarà totalmente “libero” e di colore nero, il che gli darà quel tocco di modernità, pur mantenendo il suo stile classico e inconfondibile. Per quanto riguarda i pantaloncini, invece, saranno di colore rosso scuro, e anche in questo caso ritroveremo il mitico simbolo disegnato da Gratton, che sarà posizionato sulla coscia destra e di colore bianco. A completare la divisa, i calzettoni dello stesso colore della maglia con il risvolto rosso, e il giallo già presenti nel colletto. La nuova maglia verrà indossata dalla Roma già questa sera, per la partita contro il Torino, penultimo appuntamento con la stagione 2019-2020. Sarà inoltre acquistabile negli As Roma Store già a partire da oggi, 29 luglio.



