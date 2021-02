Roma si qualifica agli ottavi se…/ Europa League, i risultati utili contro il Braga

ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE…

La qualificazione della Roma agli ottavi di Europa League appare francamente una formalità: alle ore 21:00 di giovedì 25 febbraio i giallorossi ospitano il Braga, battuti 2-0 in Portogallo una settimana fa grazie ai gol di Edin Dzeko e Borja Mayoral. Paulo Fonseca di fatto ha archiviato la pratica con la partita di andata: certo nel calcio può sempre succedere di tutto e abbiamo visto ribaltoni anche clamorosi, ma la differenza tra le due squadre già vista al Municipal lascia intendere che, a meno che la Roma non sbagli totalmente atteggiamento o succeda qualcosa di davvero impronosticabile, la squadra giallorossa abbia già quasi due piedi nel prossimo turno.

Questa sera potrà anche essere un’occasione per provare a riscattare il deludente pareggio di Benevento: una partita terminata senza reti che ha impedito alla Roma di avvicinare il Milan al secondo posto in classifica, anzi l’ha fatta sorpassare dalla Juventus con Atalanta e Lazio che adesso minacciano anche l’accesso alla prossima Champions League. Resta comunque una stagione positiva per la Roma, ma adesso senza indugiare oltre possiamo andare a vedere in che modo la squadra si qualificherà agli ottavi di Europa League.

QUALIFICAZIONE AD UN PASSO PER FONSECA

La Roma, lo abbiamo detto, è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Europa League. La vittoria esterna permette ai giallorossi anche di perdere, purchè lo faccia con un solo gol di margine mantenendo così il vantaggio nella differenza reti; naturalmente gli altri risultati utili sono la vittoria e il pareggio. Il Braga, girando il discorso, è chiamato a una vera e propria impresa: replicando il 2-0 esterno porterebbe la partita ai tempi supplementari e di lì, qualora il risultato non cambiasse, ai calci di rigore mentre per qualificarsi nei 90 minuti dovrebbe vincere con almeno due reti di scarto ma segnandone almeno 3. In questo modo infatti avrebbe più reti in trasferta rispetto a quelle realizzate dalla Roma una settimana fa; sappiamo bene che la Uefa, e tutte le competizioni nazionali che prevedano un’andata e un ritorno, contemplano questa formula che è stata introdotta ormai tanti anni fa per limitare, appunto, il numero di partite da risolvere nei 120 minuti o con la lotteria del dischetto. Pensare a una Roma che incassi tre reti all’Olimpico da un avversario come il Braga, chiaramente con tutto il rispetto per la squadra di Carlos Carvalhal, è quantomeno complesso; vedremo allora quello che ci dirà il terreno di gioco…



© RIPRODUZIONE RISERVATA