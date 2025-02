ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE: I RISULTATI PER ELIMINARE IL PORTO IN EUROPA LEAGUE

Per sapere se la Roma si qualifica agli ottavi di Europa League dobbiamo naturalmente aspettare la partita che si gioca giovedì 20 febbraio, il ritorno dei playoff contro il Porto: siamo allo stadio Olimpico, una settimana fa al Do Dragao è andato in scena un pareggio per 1-1 e naturalmente da quel risultato si riparte. Tutto ancora in equilibrio: la Roma ha il dovere di cancellare quello che è successo nel Nord del Portogallo, ci riferiamo anche a qualche decisione arbitrale che, legata soprattutto ai cartellini (ricordiamo l’espulsione di Bryan Cristante, per esempio) ha fatto infuriare Claudio Ranieri che per una volta non le ha mandate a dire.

Bisogna resettare: la Roma si qualifica agli ottavi di Europa League con uno solo dei risultati a disposizione, almeno tecnicamente, ma questo vale anche per il Porto perché, avendo pareggiato, le due squadre partono nella stessa identica situazione e questo è ancora più vero per il fatto che i gol segnati in trasferta non hanno più valore doppio, ponendo così Roma e Porto sullo stesso piano. Staremo a vedere, noi adesso possiamo fare qualche breve valutazione sui risultati utili che serviranno per proseguire la corsa qualificandosi agli ottavi di Europa League.

COME LA ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

Lo abbiamo già detto: la Roma si qualifica agli ottavi di Europa League con un solo risultato, che è la vittoria. Al momento parliamo solo di una qualificazione nei novanta minuti: poiché dal 2021 ogni gol ha valore singolo, lo 0-0 che avrebbe portato i giallorossi al passaggio del turno manderebbe le due squadre ai tempi supplementari, ma questo è valido anche nel caso opposto, vale a dire un pareggio con due o più gol a testa, cosa che fino alla rivoluzione voluta dalla Uefa avrebbe qualificato il Porto per aver segnato più gol fuori casa. Dunque il discorso è semplice: chi vince questa sera si qualifica agli ottavi di Europa League.

Ovviamente, e lo abbiamo già detto anche esplicitamente, il pareggio lascerebbe aperta la questione: Roma e Porto andrebbero ai supplementari e, se il risultato dovesse restare ancora in parità (con gol o meno nell’extra time) si procederebbe ai calci di rigore. Ranieri spera di evitarlo, anche perché giocare mezz’ora in più con la tensione dei tiri dal dischetto potrebbe avere qualche conseguenza sui prossimi impegni di campionato e in generale della stagione; il verdetto lo fornirà il campo tra poche ore, noi naturalmente speriamo che la Roma possa qualificarsi agli ottavi di Europa League.