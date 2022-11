Roma si qualifica ai playoff se/ Europa League: risultati utili contro il Ludogorets

ROMA SI QUALIFICA SE: RISULTATI UTILI CONTRO IL BETIS

La Roma si qualifica al prossimo turno di Europa League? La risposta è… ancora in bilico: deciderà tutto l’ultima giornata del gruppo C, Roma Ludogorets si gioca alle ore 21:00 allo stadio Olimpico e per José Mourinho c’è un solo risultato per un unico obiettivo possibile. Vale la pena ricordare che l’Europa League, dalla scorsa stagione, ha introdotto una novità che riguarda anche la neonata Conference League: se in precedenza le prime due di ciascun girone si qualificano ai sedicesimi, con la riforma del torneo (passato da 12 a 8 gruppi) adesso solo chi vince il proprio raggruppamento ha il diritto di saltare il turno intermedio e volare subito agli ottavi.

Le seconde classificate invece devono disputare il playoff, che sarà necessariamente contro una delle terze classificate nel girone di Champions League (fatto salvo che i match tra squadre della stessa nazione non possono ancora avvenire). Ecco: il Betis, vincendo a Razgrad, ha fatto un grosso favore alla Roma ma ha anche impedito ai giallorossi di qualificarsi agli ottavi di Europa League. Se passaggio del turno sarà, avverrà comunque per i playoff e ora possiamo andare a vedere quali siano i risultati utili alla Roma.

LA ROMA PUÒ SOLO VINCERE CONTRO IL LUDOGORETS

La Roma si qualifica ai playoff di Europa League vincendo: è l’unico risultato a disposizione della squadra giallorossa. Come detto il primo posto è fuori questione: il Betis ha 13 punti contro i 7 della Roma, che invece si trova allo stesso livello del Ludogorets che ospita questa sera. C’è però un problema, ed è il motivo per cui José Mourinho può solo vincere: all’andata i bulgari hanno fatto il grande colpo vincendo 2-1 (era la prima giornata del gruppo C) e dunque appare abbastanza evidente che un pareggio all’Olimpico, che farebbe salire entrambe le squadre a 8 punti, sarebbe utile al Ludogorets che avrebbe dalla sua parte la doppia sfida, e dunque si qualificherebbe ai playoff di Europa League.

Per questo motivo la Roma ha solo la vittoria a disposizione: in questo modo si porterebbe a 10 punti lasciando i bulgari a 7, e volerebbe allo spareggio in attesa di conoscere il nome della propria avversaria. In caso contrario, l’avventura europea della Roma non sarebbe comunque finita per questa stagione: il terzo posto nel gruppo C, già blindato dall’eventuale assalto dell’HJK Helsinki, vale la “retrocessione” in Conference League (vinta l’anno scorso), anche in questo caso si partirebbe dal playoff contro una delle seconde nel girone di questa competizione. Staremo a vedere quello che succederà tra poco…











