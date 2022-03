Roma si qualifica ai quarti se/ Conference League, risultati utili contro il Vitesse

ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE: SITUAZIONE AGEVOLE IN CONFERENCE LEAGUE

Cosa serve alla Roma per qualificarsi ai quarti di Conference League? I giallorossi ospitano il Vitesse allo stadio Olimpico, appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 17 marzo: nel match di andata la squadra di José Mourinho ha vinto 1-0 al Gelredome, autore del gol Sérgio Oliveira che poi è anche stato espulso. La situazione dunque è agevole, del tutto: la Roma è una squadra sicuramente superiore al Vitesse nei valori, già a bocce ferme era considerata largamente favorita.

Al netto di quanto può sempre succedere in 90 minuti e soprattutto in una competizione “minore”, ha confermato queste sensazioni nella vittoria esterna di una settimana fa. Adesso la Roma si qualifica ai quarti di Conference League solo se non perdere: missione che chiaramente allo stadio Olimpico è sicuramente semplice, non immediata (nessun risultato lo è) ma alla portata di una squadra che pure sta faticando più di quanto fosse lecito aspettarsi.

LA ROMA SI QUALIFICA SE: COSA SERVE AI GIALLOROSSI PER QUALIFICARSI?

La Roma si qualifica ai quarti di Conference League se evita la sconfitta: il quadro è chiaro, avendo ottenuto un successo nella partita di andata adesso i giallorossi proseguirebbero il loro cammino nel torneo non perdendo contro il Vitesse, e quindi due risultati su tre a disposizione sono un ottimo punto di partenza per Mourinho e i suoi. Diverso ovviamente il caso in cui il Vitesse dovesse sbancare lo stadio Olimpico: qui bisogna ricordare che la regola dei gol in trasferta è stata eliminata, perciò qualunque punteggio gli olandesi dovessero cogliere non qualificherebbe la Roma.

Un gol di margine a favore del Vitesse porterebbe il match di Conference League ai tempi supplementari – e da questo punto di vista il nuovo regolamento potrebbe aiutare la Roma – mentre dalle due reti di scarto in su gli ospiti passerebbero il turno e si qualificherebbero ai quarti di finale. I giallorossi, che in Conference League hanno vinto cinque delle sette partite disputate e sono imbattuti in casa, affrontano dunque il ritorno degli ottavi in totale fiducia e poi sarà il campo a fornire il suo verdetto…











