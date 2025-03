ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE: EUROPA LEAGUE, GIALLOROSSI IN VANTAGGIO

Scopriremo se la Roma si qualifica ai quarti Europa League a partire dalle ore 18:45 di giovedì 13 marzo, quando avremo il calcio d’inizio della partita contro l’Athletic Bilbao: al Nuevo San Mamès i giallorossi affrontano il ritorno degli ottavi con una situazione di vantaggio, frutto del gol che Eldor Shomurodov ha segnato all’ultimo respiro nel match dello stadio Olimpico, e dunque si tratta di un margine assolutamente importante nell’economia del doppio confronto. La Roma parte da uno scenario migliore rispetto a quello del playoff contro il Porto, ma con una differenza: il match di ritorno questa volta è in trasferta, i portoghesi invece erano stati eliminati in casa avendo la Roma una migliore classifica nel girone.

Dettaglio dunque che potrebbe fare tutta la differenza del mondo, ma cambia anche il tipo di partita che la squadra di Claudio Ranieri potrebbe giocare nei Paesi Baschi: se contro il Porto bisognava comunque andare alla ricerca della vittoria, questa volta i giallorossi hanno due risultati a disposizione mentre è l’Athletic Bilbao a dover segnare almeno un gol per garantirsi i tempi supplementari, ma adesso in questo breve spazio andiamo a scoprire in maniera dettagliata quali siano, appunto, i risultati utili che la Roma deve centrare per qualificarsi ai quarti Europa League, proseguendo così la sua corsa verso quella che sarebbe la terza finale europea negli ultimi quattro anni.

ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE: DUE RISULTATI A DISPOSIZIONE

Dunque la Roma si qualifica ai quarti Europa League in caso di vittoria o pareggio: questo è ovvio e le cose non sono cambiate rispetto al precedente regolamento, che la Uefa ha modificato nel 2021. La novità come noto è rappresentata dal fatto che i gol segnati fuori casa non abbiano più valore doppio, ma ogni rete conti sempre uno: a fare fede e discrimine rispetto alla qualificazione è la differenza reti, secca, nelle due partite. Questo ovviamente rimane un dettaglio ininfluente qualora la Roma vinca o pareggi, perché sarebbe qualificata ai quarti; allo stesso modo, per passare il turno nei 90 minuti l’Athletic Bilbao dovrebbe vincere con almeno due reti di scarto.

Dove la nuova formula incide è nel successo dei baschi con un gol di margine: in questo caso, se fino a quattro anni fa un 1-0 avrebbe eliminato la Roma, questa volta si andrebbe appunto ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, ma vale anche il discorso contrario e cioè che un 3-2 in favore dell’Athletic Bilbao non sarebbe risolutivo per i giallorossi, che in ogni caso dovrebbero passare dall’extra time. La Roma si qualifica ai quarti Europa League? Parte da un gol di vantaggio e può impostare un certo di tipo di sfida, ma gioca in trasferta, in uno stadio molto caldo, e contro una squadra che sa trasformarsi davanti ai propri tifosi: non sarà semplice, il campo ci dirà come andranno le cose.