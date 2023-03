ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Risultati con Real Sociedad: partita al via!

ROMA SI QUALIFICA SE… SI GIOCA A SAN SEBASTIAN!

Eccoci giunti al momento in cui scopriremo se la Roma si qualificherà ai quarti di Europa League. Il ricordo, visto che parliamo di un’avversaria spagnola, non può che andare a un altro quarto di finale, stavolta di Champions League, nel 2018. La Roma era allenata da Eusebio Di Francesco; incrociava il Barcellona, all’andata le cose erano andate male e i blaugrana avevano vinto 4-1. Proprio quel gol giallorosso però aveva dato un barlume di speranza; va ricordato che quello era ancora il Barcellona di Leo Messi e Luis Suarez, una squadra ben diversa da quella di oggi anche se già in calo. Ebbene, allo stadio Olimpico la Roma aveva clamorosamente rimontato, fino a segnare il 3-0 con un colpo di testa di Kostas Manolas su azione di calcio d’angolo.

Un risultato incredibile che aveva portato i giallorossi in semifinale di Champions League. La strada era poi stata sbarrata dal Liverpool dell’ex Mohamed Salah: brutta partita ad Anfield, al ritorno ancora una volta la Roma aveva dato prova di avere grande qualità e spaventato i Reds di Jurgen Klopp, che però avevano raggiunto la finale poi persa contro il Real Madrid. Oggi il contesto è diverso, sia per l’avversario che per il risultato della partita di andata; José Mourinho parte in vantaggio rispetto al collega Imanol Alguacil, ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché è tutto pronto, Real Sociedad Roma si può davvero giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

I RISULTATI CONTRO LA REAL SOCIEDAD

La Roma si qualifica ai quarti di Europa League? L’obiettivo sembra vicino, ma naturalmente scopriremo tutto a partire dalle ore 21:00 di giovedì 16 marzo: all’Anoeta si gioca Real Sociedad Roma, ritorno degli ottavi, e per i giallorossi la situazione di partenza è ottima. Una settimana fa allo stadio Olimpico è finita 2-0: i gol di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla hanno dato un bel vantaggio a una Roma che nel turno precedente aveva invece perso il primo round contro il Salisburgo, ma va anche detto che era in trasferta e poi avrebbe giocato il ritorno nel suo stadio.

Stavolta invece situazione ribaltata, perché la Real Sociedad ha vinto il proprio girone di Europa League e dunque ha saltato il playoff, guadagnando anche il diritto a disputare in casa la seconda partita contro i giallorossi; tuttavia la Roma sembra davvero vicina alla qualificazione ai quarti di Europa League, perché ha due risultati a disposizione e anche di più, avendo messo due reti di margine tra sé e la squadra basca. Adesso però scopriamo nel dettaglio quali siano appunto i risultati utili perché la Roma si qualifichi ai quarti di Europa League.

ROMA SI QUALIFICA SE… COSA SERVE AI GIALLOROSSI?

Cosa serve dunque a José Mourinho? La Roma si qualifica ai quarti di Europa League con una vittoria o un pareggio, questo è ovviamente scontato perché il successo maturato all’Olimpico settimana scorsa “batterebbe” anche un eventuale segno X all’Anoeta, ricordando che il criterio ufficiale sulle doppie sfide è quello della differenza reti sui 180 minuti e con un pari questo dato resterebbe a favore della Roma. Che, appunto, parte dal 2-0 casalingo: a questo punto quindi i giallorossi potrebbero anche perdere nei Paesi Baschi: dovrebbero però farlo con un solo gol di scarto, perché anche in quel caso la differenza reti sarebbe sempre a vantaggio dello Special One.

L’unico modo per cui la Roma non si qualificherà ai quarti di Eurpoa League sarà quello della sconfitta con almeno due gol di margine: se fossero esattamente due la partita andrebbe ai tempi supplementari e magari ai rigori (anche con un 3-1 o 4-2, perché oggi i gol segnati in trasferta non valgono più doppio come era fino a due anni fa), con tre reti di scarto o anche di più la Real Sociedad si qualificherebbe direttamente ai quarti di Europa League. Dunque ora aspettiamo quello che succederà all’Anoeta…











