Roma si qualifica in finale se/ Conference League, risultati utili con il Leicester

La Roma riuscirà a qualificarsi alla finale di Conference League? Per scoprirlo, l’appuntamento è giovedì 5 maggio alle ore 21:00, quando inizierà Roma Leicester che è la semifinale di ritorno. Una settimana fa le due squadre si sono affrontate al King Power Stadium: è finita 1-1, con i giallorossi in vantaggio grazie al gol di Lorenzo Pellegrini e il pareggio delle Foxes maturato con l’autorete di Gianluca Mancini, propiziata da Harvey Barnes. Tutto in equilibrio, dunque: ancora di più se consideriamo che da quest’anno i gol in trasferta non hanno più valore doppio.

Bisogna tenere a mente soprattutto questo: la Roma si qualifica alla finale di Conference League vincendo, il Leicester si qualifica vincendo. Non ci sono differenze di sorta, ed è ovvio che sia così perché una vittoria supera un pareggio: avendo avuto segno X nella semifinale di andata, in quella di ritorno la qualificazione andrà alla squadra che riuscirà a vincere. Questo però vale soltanto per i 90 minuti: la partita dello stadio Olimpico potrebbe proseguire oltre, e allora andiamo a scoprire quali sono i risultati utili alla Roma per qualificarsi alla finale di Conference League.

CONFERENCE LEAGUE, LA ROMA SI QUALIFICA IN FINALE: ECCO I RISULTATI UTILI

La Roma si qualifica alla finale di Conference League con una vittoria: lo abbiamo detto, la semifinale di andata è terminata 1-1 e dunque anche per il Leicester lo scenario è lo stesso. Da quest’anno, in termini assoluti: fino alla scorsa stagione i giallorossi si sarebbero qualificati alla finale con un pareggio per 0-0, mentre dal 2-2 in su sarebbe stato il Leicester a superare lo scoglio della semifinale. Ora invece i gol in trasferta valgono quanto quelli segnati in casa, per cui la differenza reti è il solo giudice supremo: la qualificazione alla finale di Conference League arriverà soltanto con un successo.

La Roma ovviamente sa che questa vittoria potrebbe arrivare anche attraverso i tempi supplementari, se non ai rigori: se infatti nei 90 minuti la partita dello stadio Olimpico terminerà in parità si procederà con l’extra time, se la situazione di equilibrio persisterà (che sia senza gol o con qualche ulteriore rete) sarà la lotteria degli 11 metri a definire il passaggio del turno. Sarebbe stato equilibrio anche con il vecchio regolamento Uefa, lo è ancora di più adesso: dunque per scoprire se la Roma si qualificherà alla finale di Conference League non abbiamo che da metterci comodi e aspettare che la partita si giochi…











