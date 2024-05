Roma si qualifica in finale se/ Europa League: i risultati utili per la rimonta col Bayer, oggi 9 maggio 2024

ROMA SI QUALIFICA SE… ANCORA PAREDES E ORA SONO PARI

Continua la Roma e lo fa ancora con Paredes che pareggia il doppio scontro con il suo destro dal dischetto. Hlozek ha toccato con il braccio il pallone su calcio d’angolo mandando dal dischetto la Roma che ha ringraziato segnato lo 0 a 2. Adesso la gara di andata e quella di ritorno sono in perfetta parità e, per non andare ai calci di rigore, una della due squadre dovrà riuscire a segnare senza subire gol. Quello che sembrava impossibile fino a poco fa si sta concretizzando con i tifosi della Roma che sognano la finale. (Agg. di Andrea Marino)

ROMA SI QUALIFICA SE… PAREDES ACCORCIA LE DISTANZE

Primo tempo surreale quello vissuto alla BayArena dove a fare la partita è stato il Bayer Leverkusen che però si trova clamorosamente in svantaggio. Infatti è stata brava la Roma a sfruttare un’ingenuità di Tah per andare dal dischetto a sbloccare la partita con un rete di Paredes. Adesso la Roma avrà 45 minuti per sperare nella rimonta e agguantare una finale che sembrava molto distante dopo la sfida di andata.

Adesso il risultato complessivo vede ancora i tedeschi in vantaggio per 2 a 1 contro un Roma che dovrà trovare un altro gol per prolungare la partita ai supplementari e due per superare il turno ed andare in finale. Rimane molto complicata la rimonta ma il gol del vantaggio inaspettato ha sbloccato mentalmente i giallorossi che potrebbero tornare in campo con un piglio diverso. (Agg. di Andrea Marino)

ROMA SI QUALIFICA SE… A CACCIA DELLA RIMONTA A LEVERKUSEN!

Oggettivamente servirà un’impresa che passerebbe alla storia: la Roma che si qualifica alla finale di Europa League è certamente uno scenario al momento piuttosto improbabile a causa della sconfitta casalinga per 0-2 di sette giorni fa contro il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania, per cui stasera il ritorno in terra tedesca alle ore 21.00 Bayer Leverkusen Roma vedrà i giallorossi a caccia di una rimonta difficilissima ma che consegnerebbe alla storia gli uomini allenati da Daniele De Rossi, magari sperando in un atteggiamento “presuntuoso” da parte dei rivali, se si sentissero troppo sicuri di avere già risolto la pratica.

Sicuramente questi ultimi mesi hanno visto una Roma molto positiva, che si è risollevata in campionato e ha fatto molta strada in Europa League, adesso però il cammino europeo è ad un punto molto difficile e anche l’inseguimento al quinto posto si è complicato, quindi la Roma si giocherà davvero tanto nel finale di stagione. Intanto, una rimonta porterebbe alla terza finale consecutiva dopo il trionfo nella Conference League 2022 e la finale di Europa League raggiunta già nella passata stagione: sarebbe un tris eccellente per chiunque, a maggior ragione per una società come la Roma che storicamente non aveva così grande feeling con le finali internazionali.

ROMA SI QUALIFICA SE… ECCO I RISULTATI PER L’IMPRESA!

Analizzare i risultati utili ci indica una situazione in realtà difficilissima per i giallorossi, vedere la Roma che si qualifica alla finale di Europa League sarebbe una vera e propria impresa dopo lo scivolone casalingo per 0-2 all’Olimpico, che lascia ben poche combinazioni favorevoli ai giallorossi. Naturalmente in caso di un’altra sconfitta non ci sarebbe niente da fare e sarebbe anzi un chiaro segnale di superiorità da parte del Bayer Leverkusen, ma evidentemente anche in caso di pareggio sarebbero i tedeschi ad accedere alla finale del 22 maggio a Dublino, capitale dell’Irlanda.

Infine, nemmeno in caso di vittoria sarebbe di per sé garantita la qualificazione della Roma in finale di Europa League: infatti non basterebbe un successo con un solo gol di scarto, mentre una vittoria con due gol di scarto manderebbe la partita di ritorno ai tempi supplementari e poi anche ai calci di rigore, se saranno necessari. Infine, per avere la Roma in finale di Europa League già al triplice fischio finale servirebbe un successo con almeno tre gol di scarto, davvero leggendaria contro un Bayer Leverkusen che non ha ancora perso in tutta la stagione.











