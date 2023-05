ROMA SI QUALIFICA IN FINALE SE/ Dalla Conference all’Europa League: Mou si ripete?

ROMA SI QUALIFICA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE SE: L’ILLUSTRE PRECEDENTE

Naturalmente, in attesa di scoprire se la Roma si qualifica per la finale di Europa League, ci sembra doveroso fare un salto indietro alla scorsa stagione, cioè al trionfo nella passata edizione della (allora neonata) Conference League, che ha portato nella bacheca della Roma la prima vittoria in una competizione ufficiale Uefa. La semifinale aveva messo la squadra di José Mourinho di fronte agli inglesi del Leicester: all’andata fu un pareggio per 1-1 in Inghilterra con il gol di Pellegrini e una sfortunata autorete di Mancini.

Poi il ritorno all’Olimpico fu una festa grazie al gol di Abraham dopo soli undici minuti di gioco, sufficiente per conquistare la qualificazione alla finale di mercoledì 25 maggio. Per i tifosi giallorossi non serve aggiungere altro, perché resta indimenticabile la data della finale della prima edizione di sempre della Conference League, vinta presso lo stadio Arena Kombëtare della capitale albanese Tirana dalla Roma contro gli olandesi del Feyenoord grazie al gol vittoria segnato al 32’ minuto di gioco fu Nicolò Zaniolo. Oggi arriverà un’altra qualificazione per una finale europea? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE?

Sapremo se la Roma si qualifica per le finale di Europa League solamente questa sera, dal momento che la risposta arriverà naturalmente al termine della partita di ritorno della semifinale che inizierà alle ore 21.00 in Germania contro i padroni di casa del Bayer Leverkusen, match che emetterà il verdetto più atteso dai tifosi giallorossi, dopo la vittoria per 1-0 dei capitolini sette giorni fa all’Olimpico. Margine minimo ma prezioso, l’obiettivo naturalmente sarebbe la seconda finale europea consecutiva dopo quella di Conference League vinta il 25 maggio dell’anno scorso dalla Roma di José Mourinho a Tirana contro il Feyenoord, curiosamente superato nel quarto di finale del mese scorso.

La Roma in questi ultimi anni ha avuto un più che discreto feeling con le Coppe europee, ricordando anche la meravigliosa semifinale di Champions League raggiunta nel 2018 e quella di Europa League del 2021 oltre al trionfo di un anno fa, quindi la tradizione recente è eccellente per i giallorossi, che sono entrati fra le prime quattro di una Coppa europea per la terza stagione di fila e ora cercano la seconda finale consecutiva, traguardo certamente di notevolissimo spessore nel panorama internazionale. Premesso tutto ciò, vediamo come la Roma si qualifica per la finale di Europa League.

ROMA SI QUALIFICA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE SE: RISULTATI UTILI

La Roma si qualifica per la finale di Europa League con quali combinazioni di risultati in Bayer Leverkusen Roma? La base di partenza è naturalmente la vittoria per 1-0 nella partita d’andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen disputata sette giorni fa naturalmente allo stadio Olimpico, vinta grazie al gol segnato nel corso del secondo tempo dal “bambino” Edoardo Bove, cresciuto nel vivaio giallorosso. Con questo risultato avrebbe fatto comodo avere ancora la regola del gol in trasferta, senza la quale tuttavia è ancora più semplice spiegare la situazione in ottica qualificazione.

Partendo da una vittoria, di conseguenza ecco ovviamente che la Roma si qualifica per la finale di Europa League sia con un’altra vittoria oppure anche in caso di pareggio, quindi i giallorossi hanno due risultati su tre a disposizione stasera in Germania. Con una sconfitta con un solo gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, con un ko con un margine di almeno due gol scatterebbe invece immediata l’eliminazione, ci sarà da lottare ma la Roma ha almeno un piccolo margine di vantaggio, oltre alla guida di uno specialista come José Mourinho in panchina.

