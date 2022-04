Roma si qualifica in semifinale se/ Conference League, risultati utili con Bodo/Glimt

ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… COSA SERVE CONTRO IL BODO/GLIMT?

La Roma si qualifica alla semifinale di Conference League? Il cammino dei giallorossi nella neonata competizione della Uefa prosegue alle ore 21:00 di giovedì 14 aprile, quando allo stadio Olimpico arriverà il Bodo/Glimt. Squadra sulla carta abbordabile, ma che nella realtà del campo si è dimostrata un incubo per i giallorossi: già incrociata nel girone, aveva timbrato un epocale 6-1 all’Aspmyra nel mese di ottobre e poi si era presentata nella nostra capitale con autorità, facendo 2-2. Poi, ripescata nei quarti di Conference League, la matricola norvegese ha battuto 2-1 la Roma in rimonta, prendendosi il vantaggio nel doppio confronto.

Imbattuto dall’inizio di agosto (in tutte le competizioni, anche se il campionato è appena ricominciato), il Bodo/Glimt potrebbe fare l’ennesimo scherzetto a José Mourinho che, questo è un dato che appare evidente, a questo punto può solo vincere per qualificarsi alla semifinale di Conference League ma dovrà anche farlo con almeno due gol di scarto. Spieghiamo il perché, anticipando che è dovuto alla regola imposta dalla Uefa la scorsa estate, con effetto immediato e cioè a partire dalla stagione successiva.

ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… QUALI RISULTATI SERVONO ALLA ROMA

Perché la Roma deve battere il Bodo/Glimt con due gol di scarto per qualificarsi alla semifinale di Conference League? Semplice: la regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta non esiste più. In questo caso è un punto a sfavore della squadra giallorossa: fino all’anno scorso la Roma si sarebbe qualificata vincendo 1-0, facendo appunto fruttare il gol segnato da Lorenzo Pellegrini all’Aspmyra, che avrebbe fatto la differenza in caso di ugual numero di reti timbrate. Adesso invece i gol hanno tutti valore identico.

La Roma potrebbe vincere 1-0 e si andrebbe comunque ai tempi supplementari, per contro ovviamente dobbiamo aggiungere che sarebbe così anche in caso di 3-2 – risultato che negli ultimi 50 anni avrebbe qualificato il Bodo/Glimt. Il 2-1 naturalmente avrebbe già portato le due squadre ai supplementari con la vecchia regola; dunque, riassumendo, la Roma ha bisogno di due gol di scarto per qualificarsi alla semifinale di Conference League, questo vale anche all’interno dell’extra time perché altrimenti si andrebbe a tirare i rigori. I giallorossi restano favoriti, ma visti i precedenti non possono minimamente prendere sotto gamba questa partita dello stadio Olimpico…











