Roma si qualifica in semifinale se…/ Europa League: contro l’Ajax basta non perdere

La Roma si qualifica in semifinale di Europa League vincendo o pareggiando: questo è il primo dato di cui tenere in conto presentando la partita dello stadio Olimpico contro l’Ajax, in programma giovedì 15 aprile alle ore 21:00. Uno scenario che naturalmente deriva da quanto accaduto una settimana fa alla Johan Cruijff Arena, dove i giallorossi hanno vinto 2-1: un risultato importantissimo per la squadra di Paulo Fonseca, che ha anche segnato due preziosissimi gol in trasferta con cui aumentare le proprie possibilità.

La partita è girata sul rigore sbagliato da Davy Klaassen: senza l’errore del centrocampista olandese l’Ajax si sarebbe portato sul 2-0 e le cose sarebbero state molto diverse, ma da quell’episodio la Roma ha tratto la giusta forza per ribaltare l’esito del match e, aiutata dalla papera del giovane portiere Scherpen, ha prima pareggiato con Lorenzo Pellegrini e poi vinto sugli sviluppi di un altro calcio da fermo, che ha portato al sinistro di Roger Ibanez. Forte di questa vittoria fuori casa, la Roma guarda con totale fiducia al ritorno dei quarti di Europa League anche se chiaramente i Lancieri non vanno sottovalutati…

COSA SERVE ALLA ROMA

Abbiamo dunque detto che la qualificazione della Roma alla semifinale di Europa League può passare attraverso due risultati su tre: a dire il vero ci sarebbe anche il terzo, perché i giallorossi questa sera potrebbero anche perdere. Infatti, come visto, hanno segnato due gol in trasferta: all’Ajax non basterebbe vincere 1-0 per prendersi l’accesso alla semifinale, servirebbero almeno due reti che porterebbero il computo dei gol totali a suo favore. Chiaramente se la Roma ne segnasse uno costringerebbe i Lancieri a farne tre (con il 2-1 esterno si andrebbe ai tempi supplementari); ovvero, l’Ajax per qualificarsi con una rete di margine avrà comunque bisogno di segnare più di quanto i giallorossi abbiano fatto allo stadio Olimpico, come alternativa (lo abbiamo visto) dovranno mettere due marcature tra sé e la banda di Paulo Fonseca. Ecco allora perché anche noi siamo abbastanza ottimisti, soprattutto per quello che la Roma ha fatto vedere nel corso del torneo: la qualificazione alla semifinale di Europa League non si può considerare “dietro l’angolo”, ma certamente più vicina di quanto fosse prima della partita di andata sì…

