Roma si qualifica in semifinale se/ I giallorossi concedono il bis (oggi 18 aprile 2024)

La Roma si prende il passaggio del turno con merito. Dopo la vittoria di misura maturata all’andata, infatti, la formazione di mister Daniele De Rossi chiude i conti nei primi quarantacinque minuti grazie alle reti di Mancini e Dybala. Nonostante l’espulsione di Celik prima dell’intervallo, la Roma controlla la gara senza particolari problemi e, dopo aver sprecato il tris con Spinazzola, si difende con ordine. La rete del definitivo 2-1 realizzata da Gabbia arriva nel finale e non serve a scalfire la festa giallorossa. (Agg. Giulio Halasz)

Primo tempo sontuoso da parte della squadra allenata da Daniele De Rossi. Dopo quarantacinque minuti di gioco, infatti, Pellegrini e compagni conducono la sfida grazie ai gol firmati da Mancini e Dybala. Ma il risultato complessivo, sommando la vittoria della sfida disputata al “Meazza” è ancora più rotondo e consente alla Roma di comandare con tre reti di scarto, ciò significa che basterà subire un massimo di due reti senza segnarne per accedere al turno successivo di Europa League. (Agg. Giulio Halasz)

Il traguardo è vicino, ma guai ad abbassare la tensione: vedere la Roma che si qualifica alla semifinale di Europa League è certamente più che possibile dopo il colpaccio per 0-1 di sette giorni fa a San Siro, ma stasera alle ore 21.00 Roma Milan allo stadio Olimpico ci regalerà sicuramente tante altre emozioni e non si può dare alcunché per scontato. Un giocatore molto atteso potrà essere Gianluca Mancini, che da difensore si è trasformato in goleador dei derby, avendo deciso nelle ultime due settimane sia la partita di campionato contro la Lazio sia il match d’andata contro i rossoneri allo stadio Meazza – mentre un altro difensore della Roma, Evan N’Dicka, può essere felice per un motivo ancora più importante.

In passato i derby italiani non hanno portato molto bene alla Roma in Coppa Uefa/Europa League, dalla finale persa nel 1991 contro l’Inter all’eliminazione negli ottavi di finale del 2015 contro la Fiorentina, ma stavolta la base di partenza è decisamente migliore e allora la Roma può puntare ad essere di nuovo protagonista assoluta nelle Coppe, dopo il trionfo nella Conference League 2022 e la finale di Europa League della passata stagione. Abbiamo però parlato già abbastanza del passato, per cui adesso è meglio scoprire in che modo la Roma si qualifica alla semifinale di Europa League…

Analizzare i risultati utili ci indica una situazione sulla carta molto favorevole per i giallorossi, perché dopo il colpaccio per 0-1 a San Siro firmato dalla rete di Gianluca Mancini ci sono molte combinazioni che permetteranno di vedere la Roma che si qualifica alla semifinale di Europa League. Naturalmente in caso di un’altra vittoria i giochi sarebbero fatti per la Roma, tra l’altro con la soddisfazione di condurre il bis, ma evidentemente anche in caso di pareggio potrebbe cominciare la festa dei tifosi di casa all’Olimpico, anche se in quel caso con brividi in più.

Infatti il vantaggio di un solo gol significa che la situazione si farebbe ben più complicata per la Roma in caso di sconfitta. Con un ko ci sarebbe solo una possibilità che consentirebbe alla Roma di qualificarsi per la semifinale di Europa League, cioè limitare il passivo ad un solo gol di scarto per poi però avere la meglio ai tempi supplementari oppure anche eventualmente ai calci di rigore, se saranno necessari. Infine, una sconfitta con due o più gol di scarto sancirebbe subito l’eliminazione della Roma, che sarebbe dolorosa partendo da un successo esterno.











