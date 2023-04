Roma si qualifica se/ In semifinale di Europa League? Risultati utili contro il Feyenoord

ROMA IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE? IL PERCORSO

Sapremo se la Roma si qualifica per le semifinali di Europa League solamente questa sera, dal momento che la risposta arriverà naturalmente al termine della partita che inizierà alle ore 21.00 per il ritorno dei quarti di finale all’Olimpico contro il Feyenoord, match che emetterà il verdetto più atteso dai tifosi giallorossi. Sappiamo che si tratta della rivincita della finale di Conference League vinta il 25 maggio dell’anno scorso dalla Roma di José Mourinho a Tirana proprio contro il Feyenoord, speriamo che il precedente sia di buon auspicio.

La Roma in questi ultimi anni ha avuto un più che discreto feeling con le Coppe europee, ricordando anche la meravigliosa semifinale di Champions League raggiunta nel 2018 e quella di Europa League del 2021 oltre al trionfo di un anno fa, quindi la tradizione recente è eccellente per i giallorossi, che entrerebbero fra le prime quattro di una Coppa europea per la terza stagione di fila, un traguardo che di certo non possono vantare in molti nel panorama internazionale. Premesso tutto ciò, vediamo come la Roma si qualifica per la semifinale di Europa League.

ROMA SI QUALIFICA SE: RISULTATI UTILI

La Roma si qualifica per la semifinale di Europa League con quali combinazioni di risultati? La base di partenza è naturalmente la sconfitta per 1-0 nella partita d’andata del quarto di finale contro il Feyenoord disputata sette giorni fa allo stadio di Rotterdam, match nel quale la Roma avrebbe probabilmente meritato miglior sorte (almeno un pareggio), ma nel quale si è dovuta inchinare al gol segnato da Mats Wieffer al 53’ minuto di gioco. Per fortuna non esiste più la regola del gol in trasferta, essendo rimasti a secco in Olanda questa è una buona notizia per i giallorossi.

Partendo da una sconfitta, di conseguenza ecco ovviamente che la Roma si qualifica per la semifinale di Europa League certamente non con un’altra sconfitta oppure anche in caso di pareggio, quindi i giallorossi hanno un solo risultato utile a disposizione. Inoltre, dobbiamo ricordare che nel caso di una vittoria con un solo gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari, mentre solo un successo con un margine di almeno due gol darebbe immediata la qualificazione per José Mourinho e i suoi uomini.











