Roma, si ribalta con la Porsche/ Scappa e lascia la ragazza agonizzante in auto

Si è ribaltato con la sua Porsche Boxter, dopo di che è scappato lasciando la fidanzata agonizzate in macchina. Protagonista di quest’assurda vicenda raccontata dai colleghi di RomaToday.it, è stato un 40enne romano, che dopo essere finito sotto sopra con il proprio mezzo, molto probabilmente per colpa dell’alta velocità, è scappato ancora sporco di sangue, “dimenticandosi” però della compagna seduta sul lato passeggeri. L’incidente si è verificato precisamente a Primavalle, quartiere di Roma, durante la notte fra giovedì 18 e venerdì 19 luglio, attorno alle 4:30, in via dei Monti all’altezza del civico 100. Subito dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi che hanno trovato nell’auto solamente la donna di 40 anni, gravemente ferita, e priva di sensi. Questa è stata quindi trasportata d’urgenza, in codice rosso, presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

ROMA, SI RIBALTA CON LA PORSCHE: SCAPPA E LASCIA LA RAGAZZA

L’uomo alla guida, nel frattempo, aveva cercato rifugio da un amico per poi essere stato rintracciato dagli agenti della polizia locale di Roma capitale, che erano intervenuti anche sul luogo del ribaltamento. Trovato anch’egli ferito, il guidatore è stato ricoverato presso la stessa struttura ospedaliera universitaria della ragazza, ed è al momento piantonato dalle forze dell’ordine. Sarebbe ipotizzabile il reato di omissione di soccorso, ma ovviamente la dinamica della vicenda è tutta da accertare, e bisognerà capire con precisione come mai il 40enne si sia dato alla fuga lasciando la donna da sola agonizzante. Inoltre, gli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, soprattutto, come abbia fatto l’auto sportiva tedesca a trovarsi sotto-sopra. Già effettuati tutti i rilievi del caso, sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

