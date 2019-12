FLAMINIO, SOLDATESSA SUICIDA IN METRO A ROMA/ Disagi per i viaggiatori capitolini

Mattinata di disagi per i viaggiatori delle metro di Roma, a causa di un suicidio avvenuto presso la stazione Flaminio, dove una soldatessa si è purtroppo tolta la vita, sparandosi un colpo di pistola per cause ancora in corso di accertamento. La fermata della metro è stata chiusa per i rilievi e gli indagini, e si tratta della terza dopo Baldo degli Ubaldi e Barberini, con le serrande abbassate della metropolitana romana. Ma non finisce qui perchè dal prossimo 30 dicembre non si potrà utilizzare anche quella di Cornelia, ne in entrata ne tanto meno in uscita, visto che partiranno i lavori di revisione ventennale, manutenzione straordinaria, su scale mobili e ascensori, come riferisce RomaToday.it. “Per ridurre i disagi – ha fatto sapere l’Atac attraverso apposito comunicato – sarà attivata una linea di bus navetta denominata MA13 che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario FL”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Roma, soldatessa suicida alla stazione metro Flaminio: nuova tragedia nella Capitale. Il dramma si è consumato questa mattina, martedì 17 dicembre 2019: come riportano i colleghi de Il Messaggero, la militare si è uccisa con un colpo di pistola nei bagni della stazione della metro A. Vani gli immediati soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la soldatessa era in servizio operativo su Roma e si sarebbe tolta la vita con l’arma d’ordinanza. La donna, le cui generalità non sono state rese note per il momento, aveva iniziato il suo turno alle ore 7.00: dopo circa un’ora e mezza, alle 8.40, si è suicidata. Per consentire l’intervento delle forze dell’ordine è stata disposta la chiusura della stazione Flaminio: i treni transitano senza fermarsi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia: secondo i primi riscontri, riportati da Roma Today, la soldatessa era una graduata in servizio nell’operazione Strade Sicure con la Brigata Garibaldi. Un dramma che ricorda molto da vicino quanto accaduto nel febbraio del 2018 nella stazione Barberini: il bersagliere 29enne Umberto D’Andria si tolse la vita nei bagni della metro capitolina, anche lui seguiva l’operazione Strade Sicure del Viminale e del Campidoglio. Altro triste episodio, più recente, quello del luglio 2018: il caporale Enrico De Mattia venne trovato morto nella residenza di Silvio Berlusconi, anche lui vittima di un suicidio con la pistola d’ordinanza. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sui fatti della stazione metro Flaminio…



