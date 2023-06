PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA/ Diretta tv: Bove potrà giocare titolare? (3 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: A CENTROCAMPO

Come accaduto nelle ultime settimane, anche per le probabili formazioni di Roma Spezia possiamo dire che il centrocampo giallorosso resti per il momento un punto di domanda. Tecnicamente José Mourinho, che comunque giocherà a quattro con Lorenzo Pellegrini sulla trequarti, dovrebbe partire con la coppia formata da Bryan Cristante e Nemanja Matic (ma occhio a Edoardo Bove), per poi concedere una passerella finale a Georginio Wijnaldum che non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione. Sulle fasce, Leonardo Spinazzola probabilmente dalla panchina; spazio dunque a Zeki Celik e Nicola Zalewski, con Benjamin Tahirovic che è più di una possibilità.

Lo Spezia che si deve ancora salvare fa affidamento sui migliori: in questo momento sembra che Leonardo Semplici abbia il dubbio tra Salvatore Esposito, che garantirebbe maggiore equilibrio e trattamento della palla in uscita, e Kevin Agudelo che aumenterebbe la pericolosità offensiva. Viaggiano per la conferma sia Mehdi Bourabia che Albin Ekdal, quindi di fatto doppio playmaker per lo Spezia; le fasce laterali dovrebbero vedere la presenza di Kelvin Amian a destra e Arkadiusz Reca a sinistra, qui però abbiamo Simone Bastoni (che può giocare anche come interno) che insidia entrambi, dunque staremo a vedere quali saranno le scelte definitive. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Spezia presentiamo cosa ci attenderà allo stadio Olimpico alla vigilia della partita per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. La Roma ci arriva dopo la finale di Europa League contro il Siviglia per salutare i propri tifosi al termine di una stagione senza dubbio più positiva in Coppa piuttosto che in campionato, dove gli uomini di José Mourinho hanno fatto più fatica di quanto ci si potesse aspettare, dando d’altronde la priorità all’Europa League.

Domani tuttavia ci sarà soprattutto lo Spezia di mister Leonardo Semplici sotto i riflettori, perché i liguri devono ancora raggiungere la salvezza e sono in bagarre con il Verona, che ha lo stesso numero di punti (c’è il rischio di uno spareggio). Di certo bisognerà fare molto meglio di settimana scorsa, quando lo Spezia ha incassato una vera e propria batosta sotto forma di sconfitta casalinga per 0-4 contro il Torino. Tutto questo premesso, andiamo comunque a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

LE MOSSE DI MOURINHO

Dopo la finale di Europa League, ecco l’ultimo atto del campionato per José Mourinho, che deve naturalmente valutare anche le fatiche di Budapest pensando alle probabili formazioni di Roma Spezia. Il modulo di riferimento per i giallorossi è il 3-4-1-2, con Rui Patricio che potrebbe essere titolare alle spalle della difesa a tre formata da Mancini, Smalling e magari Llorente; a centrocampo invece dovremmo vedere un reparto a quattro nel quale Celik sarà l’esterno destro, nel cuore della mediana agiranno Cristante e Bove, infine a sinistra dovrebbe esserci Zalewski; capitan Pellegrini agirà come al solito sulla trequarti, alle spalle della coppia di attaccanti formata da El Shaarawy e naturalmente Abraham come centravanti.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Leonardo Semplici si giocherà la salvezza nella difficile trasferta all’Olimpico, allora è molto importante presentare le sue mosse nelle probabili formazioni di Roma Spezia. Il modulo di riferimento per i liguri è il 3-5-2 ci sono alcune assenze ma gli uomini più importanti per questo Spezia saranno presenti, a cominciare dal portiere Dragowski; davanti a lui dovremmo vedere la difesa a tre formata da Wisniewski, Ampadu e Nikolaou; ecco poi un folto centrocampo a cinque per lo Spezia, nel quale potremmo vedere in azione da destra a sinistra Amian, Ekdal, Bourabia, Esposito e Reca; infine ecco i due nomi più classici per l’attacco dello Spezia, che all’Olimpico dovrebbe essere formato da Nzola e Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini; El Shaarawy, Abraham. All. Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca; Nzola, Gyasi. All. Semplici.











