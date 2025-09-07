Canonizzazione Acutis e Frassati, oggi strade chiuse a Roma e divieti: cosa prevede piano viabilità e sicurezza, cosa cambia a livello di trasporti locali

Un piano per la mobilità, tra strade chiuse e divieti, un altro con le misure di sicurezza: è organizzata su più livelli la strategia del Comune di Roma per la cerimonia di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, in programma oggi a San Pietro. L’obiettivo è unico: garantire la sicurezza di pellegrini e visitatori, gestendo i flussi. Infatti, sono state introdotte modifiche alla circolazione nei pressi del Vaticano, con divieti di sosta e transito in molte vie e piazze che scattano dalle 6 di oggi.

Lo ha chiarito Roma Servizi per la Mobilità nel numero “Trasporti&Mobilità“, in cui si precisa che per alcune strade è prevista la totale interdizione al traffico, per altre invece le restrizioni sono parziali, in modo tale da consentire il transito solo ai veicoli autorizzati. Ma non si possono escludere altre chiusure temporanee durante la giornata, in base all’afflusso delle persone.

QUALI SONO LE STRADE CHIUSE OGGI A ROMA

Entrando nello specifico dei divieti di transito, sono stati istituiti a Borgo Angelico, Borgo Pio, Borgo Sant’Angelo, Borgo Santo Spirito, Borgo Vittorio, largo degli Alicorni, largo del Colonnato, largo Ildebrando Gregori, piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello), piazza della Città Leonina, piazza del Santo Uffizio, piazza Pio XII, via delle Grazie, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via dei Corridori, via dell’Erba, via dell’Ospedale, via del Mascherino, via di Porta Angelica, via Paolo VI, via Padre Pancrazio Pfeiffer, via Rusticucci, via Scossacavalli, vicolo del Campanile.

DAI BUS ALLA METROPOLITANA: COSA CAMBIA OGGI

Sono possibili anche modifiche o deviazioni nel percorso di alcune linee di autobus, in particolare le 23 e 280 Atac, ma è stato predisposto un piano ad hoc anche per i pullman turistici, con i dettagli delle soste indicati sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Per quanto riguarda la metropolitana, chi vuole arrivare a San Pietro con la linea A, deve scendere alle fermate di Cipro o Ottaviano, ma sono disponibili anche le linee di superficie (19, 23, 32, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 87, 98, 190F, 280, 492, 590, 870, 881, 916, 916F e 982). La zona è collegata anche dai treni regionali, in particolare con FL3 e FL5 che fermano alla stazione di San Pietro/FS, invece chi usa la FL1 può scendere a Trastevere e proseguire con FL3 o FL5.

COME FUNZIONA IL PIANO SICUREZZA

Per quanto concerne, invece, il piano di sicurezza, ne è stato messo a punto uno straordinario dalla Questura di Roma. Ad esempio, la polizia ferroviaria collaborerà per garantire la sicurezza durante l’afflusso di pellegrini tramite il treno speciale che li condurrà in Vaticano, usando il raccordo ferroviario pontificio. Nelle scorse ore sono state attivate le operazioni di allestimento delle aree riservate, a cui si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli.

A tal proposito, sono utilizzati dispositivi di sicurezza avanzati, come metal detector di ultima generazione. Le operazioni di verifica sono cominciate alle 6, con 30 varchi di controllo che sono stati dislocati lungo il colonnato del Bernini e nelle zone adiacenti, fino a piazza Pio XII. Sono coinvolte diverse unità di forze dell’ordine, pattuglie a cavallo e squadre che sono specializzate nel contrastare anche le minacce aree. Previsto anche l’utilizzo di sistemi antidrone.