A Roma una notte da incubo per una 18enne e il suo fidanzato: due marocchini e un tunisino li hanno aggrediti, violentando la giovane

È stata una notte da incubo quella purtroppo vissuta da una 18enne di Roma, violentata davanti al fidanzato. L’episodio, verificatosi nella notte del 25 ottobre scorso, è stato risolto proprio in queste ore, dopo che gli inquirenti sono riusciti ad arrestare i tre responsabili.

Si tratta di due marocchini e un tunisino, secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos (Il Giornale parla invece di tre marocchini): due avrebbero immobilizzato il fidanzato della 18enne, mentre uno avrebbe abusando della povera ragazza. Ma cosa è accaduto? Nella notte fra il 25 e il 26 ottobre, la coppia si trovava in auto presso il parco di Tor Tre Teste, nella capitale. Voleva probabilmente passare un momento di intimità e piacere, ma quella piccola favola si è trasformata nel peggiore degli incubi. La macchina della coppietta è stata infatti circondata da un gruppo di tre ragazzi che hanno iniziato a colpire la vettura.

Omicidio Eleonora Guidi, assassino libero in reparto ospedaliero/ “Per i medici non ha problemi psichici”

ROMA, 18ENNE STUPRATA: COSA E’ SUCCESSO

Dopo aver rotto i vetri, sono riusciti quindi a far uscire i due giovani, dopodiché due hanno fermato il giovane mentre l’altro violentava la 18enne, costringendo il ragazzo ad assistere. Le accuse nei confronti del trio sono ora quelle gravissime di violenza sessuale e di rapina, per una vicenda che, come detto sopra, si è conclusa pochi giorni fa con l’arresto del terzo nordafricano in quel di Venezia, fermato il 23 novembre scorso.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Due giorni fa ho avuto un incontro fortuito con Cassese e Pennini...”

Il 28 ottobre erano stati comunque arrestati gli altri due, di conseguenza gli inquirenti si erano messi sulle tracce del terzo e ultimo uomo per chiudere il cerchio, anche se si sta cercando di capire se quella terribile notte vi fosse anche qualcun altro. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la giovane coppia stava amoreggiando e, quando sono arrivati i tre nordafricani, sono stati trascinati fuori dall’auto seminudi.



ROMA, 18ENNE STUPRATA: SI CERCA RISCONTRO DEL DNA

Uno del branco ha quindi iniziato a violentare la 18enne, mentre gli altri due tenevano fermo il suo ragazzo, un giovane di 24 anni. Dopo aver commesso la violenza, i tre sono fuggiti, mentre i due poveri ragazzi hanno chiamato subito i carabinieri nonché l’ambulanza. Hanno sporto denuncia mentre la 18enne, come da prassi, è stata visitata dal personale sanitario. Dopo che sono stati rintracciati, i tre ragazzi sono stati mostrati alla coppia, che ha confermato l’autore dello stupro (sembra che sia stato solo uno il violentatore), e tutti e tre al momento si trovano in carcere con decreto di fermo.

Delitto di Garlasco, De Rensis: “Chi ha dato la consulenza Linarello a Sulas?”/ E su Muschitta...

C’è però un giallo, visto che, come fanno sapere fonti investigative, il DNA trovato sul corpo della 18enne non corrisponderebbe a quello del presunto stupratore: possibile quindi che la ragazza, sicuramente sotto choc in quegli attimi, non ricordi il volto alla perfezione del suo violentatore? Gli inquirenti hanno sequestrato i tre cellulari agli arrestati per provare a capire se possa emergere qualcosa di compromettente.