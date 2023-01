Roma Termini, donna israeliana accoltellata/ “Ricerche in corso. Indagano anche 007”

Si cerca l’aggressore

Indagini in corso per comprendere cosa sia accaduto a Roma Termini, quando alla vigilia di capodanno, attorno alle 21:45, una donna israeliana è stata aggredita con un coltello mentre era intenta ad acquistare un biglietto in un distributore automatico. Non è chiaro cosa sia accaduto, se la vittima sia casuale o se sia stata scelta in maniera oculata e se l’uomo volesse colpire proprio lei. La ragazza avrebbe riferito di non “conoscere l’aggressore” e di non “avere notato nessuno che la seguiva”: la Procura di Roma ha adesso aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Roberto Alessi, a Storie Italiane, ha spiegato: “Ci sono i contorni di un giallo quasi internazionale. Abigail aveva una busta con delle scritte ebraiche, può darsi che sia stata individuata per questo. Fa ancora più paura l’idea che qualcuno si sia intrufolato in una stanza di controllo, abbia ripreso i video e li abbia diffusi sui social. In questo momento le stazioni fanno paura. Anche ieri un signore è stato aggredito a Milano, sempre di schiena. La follia ha una sua logica vigliacca. È stata colpita una donna sola, non i tre turisti che lui vedeva prima. Ancora una volta è stata presa di mira una donna“.

Il mistero del video

Il giallo della ragazza accoltellata a Roma Termini non finisce qui. La Polfer è al lavoro sia per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto ma anche per capire chi possa essersi intrufolato nella sala di controllo delle telecamere, per riprendere l’accaduto e diffonderlo sui social. Sul web circola infatti un video che mostra l’accaduto: si legge il luogo, la data del 31 dicembre 2022 e l’ora, poco dopo le 21:45 e si vede chiaramente l’uomo, con un coltello all’interno di un sacchetto, puntare Abigail e accoltellarla.

Il giornalista Riccardo Bocca, in studio a Storie Italiane, ha analizzato la situazione della donna accoltellata a Roma Termini: “Un killer professionista che si fa tracciare sull’auto e poi colpisce in quel posto, in quel momento, davanti a tutte le telecamere della stazione, pone delle domande. Abbiamo visto che l’aggressore è leggermente claudicante. I movimenti della fuga non sono proprio quelli del professionista, è un’azione abbastanza scomposta. Colpisce in un punto sensibile, negli organi. Il terzo aspetto è legato al video. Come è stato possibile che in tempo reale ci sia stata una persona che abbia individuato quel preciso monitor e abbia filmato?”

