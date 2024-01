TIAGO PINTO LASCIA LA ROMA!/ Sarà Massara il nuovo ds (in coppia con Totti)?

TIAGO PINTO LASCIA LA ROMA: DAL 3 FEBBRAIO NON SARÀ PIÙ IL DS. BENFICA O AL NASSR LE NUOVE DESTINAZIONI

Tiago Pinto dal 3 febbraio 2024 non sarà più il direttore sportivo dell’As Roma. Il portoghese ha deciso di risolvere consensualmente il suo contratto con i giallorossi che sarebbe andato a naturale scadenza a giugno di quest’anno. Una scelta saggia da entrambe le parti per permettere al nuovo Ds che si insedierà di lavorare da subito in vista del calciomercato estivo. E permette a Pinto di fare la stessa cosa con la nuova società per cui andrà a lavorare. Per lui si parla di sue destinazioni: una è il Benfica, sua squadra del cuore, per cui ha già lavorato prima di approdare alla Roma. E i maligni, in tal senso, potrebbero leggere come un indizio l’acquisto di Marcos Leonardo da parte dei lusitani. L’attaccante brasiliano, un pallino di Pinto, era stato vicinissimo a chiudere in estate con la Roma.

Diretta/ Roma Cremonese (risultato finale 2-1): ribaltone! (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

L’altro possibile approdo di Pinto potrebbe essere l’AL Nassr di Ronaldo, una destinazione di cui si parla già da agosto e che non dispiacerebbe al quasi ex ds della Roma. Un divorzio quello tra Pinto e i Friedkin di cui si sapeva già da questa estate: il ds ritiene di aver concluso la sua avventura nella Capitale, stremato dopo tre anni passati a fare operazioni di calciomercato senza budget e cercando di non sbattere contro i paletti della Uefa. Le restrizioni della Roma sul calciomercato finiranno solo nel 2027 e chi subentrerà dovrà fare i conti con questa pesante eredità.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ben Godfrey obiettivo per rispettare i paletti UEFA (3 gennaio 2023)

CHI SARÀ IL NUOVO DS DELLA ROMA? MODESTO, MASSARA E LA SUGGESTIONE TOTTI…

L’interesse principale dei tifosi giallorossi è capire ora chi sarà il nome nuovo che andrà ad occupare la casella di ds. I proprietari americano hanno assicurato che nel giro di qualche settimana, entro i primi di febbraio, comunicheranno il nome del nuovo uomo mercato. La Ceo giallorossa, Lina Souloukou da mesi sta cercando di individuare la figura giusta e pare che il suo scouting si sia ristretto a due nomi: François Modesto, attualmente al Monza e in passato all’Olympiakos proprio con la Ceo, e Frederic Massara, fermo dallo scorso anno dopo aver vinto uno scudetto al Milan e ottenuto una semifinale di Champions. Un bel biglietto da visita per Massara che tornerebbe a Roma dopo aver già ricoperto il ruolo di vice ds, all’epoca di Walter Sabatini, di segretario generale e per due volte di ds ad interim. Conosce bene la piazza, è amato dentro Trigoria, ha un profilo basso come piace ai Friedkin, ed è uno scopritore di talenti. I colloqui tra la Roma e Massara hanno avuto inizio a settembre e l’ex ds del Milan ha già avuto modo in più occasioni di incontrare Pinto per farsi raccontare lo stato dell’arte. I contatti sono positivi e avanzati e tutto farebbe pensare a una chiusura a breve. Non è escluso, come si vocifera da più parti, che possa essere affiancato proprio da Modesto, uomo di fiducia della Souloukou.

Probabili formazioni Roma Cremonese/ Quote: Stroppa punta sull'ex? (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

Inutile nascondere però che la vera suggestione del mondo romanista è un’altra: Massara a fianco di Francesco Totti. Un pò come fece il Milan chiamando Massara a fianco di Paolo Maldini. Un connubio tra il ds e la bandiera milanista che è stato foriero di successi. Perché allora non applicare lo stesso schema nella Capitale? Una decisione che aumenterebbe l’euforia in città e metterebbe d’accordo tutti, pure Mourinho che non vede l’ora di poter continuare le sue battaglie per la Roma a fianco di Totti e del pubblico romanista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA