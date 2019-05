Roma, trovata testa divinità ai Fori Imperiali/ Scavi sotto il Campidoglio: è Dioniso

Sorpresa a Roma: nel corso degli scavi di via Alessandrina, è stata rinvenuta la testa di una divinità al Campidoglio. Secondo quanto riporta Repubblica, la testa raffigura probabilmente il dio Dioniso e apparterrebbe a una statua in marmo bianco di età imperiale. Il responsabile scientifico dello scavo, Claudio Parisi Presicce, ha commentato: «I capelli sono raccolti da una fascia, decorata con il fiore di corimbo e sul lato della testa si intravede una foglia d’edera. È l’iconografia nota, e immediatamente riconoscibile, legata al dio». Queste le parole del vice sindaco Luca Bergamo: «È appena emersa dagli scavi di via Alessandrina questa bellissima testa. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che cura gli scavi. Presto daremo informazioni più accurate, intanto le diamo un caldo benvenuto nel patrimonio di Roma».

TESTA DIVINITA’ AL CAMPIDOGLIO, LA NOTA DELLA SOVRINTENDENZA

Ecco il comunicato diramato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: «Questa mattina i nostri archeologi impegnati nello scavo di via Alessandrina, hanno ritrovato una testa di statua in marmo bianco di età imperiale, di dimensioni di poco maggiori del vero e in ottime condizioni di conservazione. Per le sue caratteristiche iconografiche potrebbe rappresentare una divinità. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, grazie a un atto di mecenatismo del Ministero della Cultura dello Stato dell’Azerbaijan, che ha donato un milione di euro, ha avviato lo scavo e la conseguente eliminazione del tratto iniziale settentrionale di via Alessandrina. La rimozione del segmento stradale, per circa una trentina di metri di lunghezza, permetterà di porre in comunicazione, anche visiva, il settore centrale della piazza del Foro di Traiano con il portico orientale del complesso e l’emiciclo dei Mercati di Traiano. Sarà dunque possibile apprezzare la reale, originaria estensione di questa parte del Foro e coglierne l’intera ampiezza da via dei Fori Imperiali sino alle pendici del Quirinale. La via Alessandrina costituisce la testimonianza superstite dell’esteso quartiere creatosi, a partire dal XVI secolo, nell’area dei Fori Imperiali e completamente distrutto per l’apertura di via dell’Impero, inaugurata nel 1932, ora via dei Fori Imperiali».





