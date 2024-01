Roma, trovato cadavere di 21enne nel cortile di una scuola/ Ha una ferita alla testa: indaga la polizia

Giallo a Roma, dove è stato trovato il cadavere di un giovane di 21 anni nel cortile di una scuola. La macabra scoperta è stata fatta vicino al Policlinico Gemelli, poco dopo le 11 di martedì mattina. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Trionfale ha allertato il 112, segnalando la presenza ai piedi di una scala esterna, nei pressi di un ingresso secondario, del cadavere di un ragazzo con una profonda ferita alla testa che potrebbe essere stata causata da una caduta o da un corpo contundente. Sul posto è accorsa la polizia con il medico legale per eseguire una serie di rilievi, ma è stata disposta l’autopsia.

TEATRI FRA POTERE E BUSINESS/ Dopo il blitz di Sangiuliano con De Fusco ora tocca a Milano?

Come evidenziato dal Corriere della Sera, il giovane non avrebbe nulla a che fare con la scuola, quindi non è chiaro in che modo sia entrato all’interno del complesso e se sia rimasto vittima di un’aggressione. La dirigenza scolastica era stata allertata da un impiegato amministrativo che stava uscendo per una commissione e ha notato il corpo del giovane ai piedi della scala.

Lavinia Montebove, bimba investita all'asilo/ Maestra condannata a 2 anni e mezzo, 1 anno a chi la travolse

GIALLO A ROMA: IN CORSO LE INDAGINI DELLA POLIZIA

La polizia capitolina sta vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne della scuola. A tal proposito, sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona. Non è escluso che la morte del 21enne possa risalire alla notte scorsa. La zona, comunque, è stata isolata dagli agenti che insieme alla Scientifica hanno effettuato un sopralluogo. Dunque, attualmente non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio. Le indagini sono condotte dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma.

Da un lato si lavora all’identificazione del corpo, mentre la Scientifica e il medico legale ricostruiscono la dinamica, anche perché la ferita alla testa sarebbe compatibile con un oggetto contundente ma anche con la caduta dall’alto, o defenestramento. Repubblica riporta che il magistrato ha disposto che i sanitari dell’ambulanza intervenuti sul posto descrivessero l’esatta posizione di come è stato rinvenuto il cadavere perché, per constatare il decesso, era stato spostato.

Sciopero dei mezzi mercoledì 24 gennaio/ Si fermano bus, tram e metro: area B e C attive a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA