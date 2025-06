Orrore a Roma, perché nel parco di Villa Pamphilj è stato fatto un macabro ritrovamento: vicino a una spiede è stato trovato il corpo senza vita di una bambina di 6 mesi circa, poche ore dopo, a circa 100 metri di distanza, è stato trovato quello di una donna, nascosto in un sacco nero, sotto alcuni oleandri. Il corpo della neonata è stato notato da alcuni passanti, che hanno subito allertato i soccorsi contattando il 112. Invece, il cadavere della donna è stato scoperto da un gruppo di cittadini peruviani che stavano giocando a pallavolo.

Delitto di Garlasco, "nessun reperto è sparito"/ Cos'è successo alle unghie di Chiara Poggi e all'impronta 33

Durante la partita, la palla è finita tra i cespugli, per cui sono andati a recuperarla, trovando il sacco nero da cui spuntavano una gamba e un braccio. Stando a quanto riportato da Repubblica, l’ipotesi principale degli inquirenti è che si tratti di un duplice omicidio. Si stanno analizzando le telecamere di sorveglianza del parco di Villa Pamphilj e verificando se le due vittime sono state viste recentemente negli ospedali. Comunque, al momento non è noto se la donna e la bambina siano madre e figlia o se ci sia comunque un collegamento tra loro.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Omicidio a più mani, perchè tutti quei regali di Sebastiano?”

ROMA, INDAGINI IN CORSO SU MACABRO SCOPERTA A VILLA PAMPHILJ

La neonata di 6 mesi ha la carnagione chiara e capelli chiari: presenta segni di trauma sul braccio e sulla mano destra. Anche la donna è di carnagione chiara, ma il suo corpo era in stato di decomposizione, quindi il suo corpo potrebbe essere stato lasciato lì da diversi giorni. Due donne hanno riferito alla polizia di aver visto nel tardo pomeriggio una donna in stato confusionale nel parco di Villa Pamphilj: era scossa, teneva le mani sulle tempie e sembrava disorientata. Una delle ipotesi è che si tratti della mamma della bambina, ma non è ancora confermato.

Delitto di Garlasco, Le Iene condannate per diffamazione contro Stefania Cappa/ Risarcimento di 10mila euro

Vicino al cadavere della donna c’è una recinzione divelta, ma comunque difficile da scavalcare. Il giorno prima in zona c’è stata una festa di compleanno, e uno dei cancelli era aperto; pertanto, gli investigatori si chiedono se l’assassino possa essere passato di lì. Le cause della morte e l’identità delle due vittime non sono ancora note. Molti aspetti sono ancora da chiarire, incluso il rapporto tra le due, da quanto tempo sono morte, e chi possa essere il responsabile.