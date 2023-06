Roma, uccide compagna e si spara/ Lo aveva annunciato su Facebook: “Vite terrene finiscono qui”

UCCIDE COMPAGNA E SI SUICIDA: CHOC A ROMA

Uccide compagna e si spara: omicidio-suicidio a Roma. Una donna è stata trovata morta sul letto, il compagno a poche decine di metri, dentro un’auto. L’allarme è scattato questa mattina, dopo che è stato sentito uno sparo. Così c’è stato prima il ritrovamento del corpo della donna, Simona Lidulli, 64 anni, nella sua abitazione al Laurentino. A ucciderla un colpo d’arma da fuoco. Al primo piano del parcheggio I Granai, nello stesso quartiere, è stato poi ritrovato Valerio Savino, 63 anni, impiegato al Circolo Canottieri Aniene, anche lui ucciso da un colpo di pistola.

Poche ore prima aveva annunciato sui social la loro fine. “Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male“. L’uomo aveva un tumore al pancreas, ma non sono chiare né le cause dell’omicidio-suicidio né la dinamica, che è tutta da chiarire. Anche sul profilo della donna, comunque, è apparso un post emblematico: “Addio“.

LA TESTIMONE E IL DOLORE DEGLI AMICI

Una dipendente del centro commerciale I Granai ha raccontato a Repubblica: “Abbiamo sentito uno sparo e il vetro della macchina, una Micra viola, che si è rotto. Subito sono arrivati i carabinieri con le armi in pugno ma non hanno potuto far nulla“. I carabinieri stanno indagando sul caso. Hanno chiamato il medico legale per capire se si è trattato effettivamente di un omicidio-suicidio o se invece è stata una scelta condivisa dalla coppia. Gli amici, che avevano letto i due post su Facebook, hanno provato a mettersi in contatto con la coppia.

“Provo a chiamarli ma non rispondono, per piacere non dateci questo dolore“, hanno scritto. Anche la loro cat sitter aveva scritto di essere in ansia per loro. Poi è arrivata la drammatica notizia della loro morte. “Riposate in pace adesso“, ha scritto un conoscente. Simona Lidulli e Valerio Savino erano entrambi amanti dell’opera e dei gatti. Fino a due giorni fa la donna pubblicava foto con i gatti e la scritta: “Momenti gioiosi“. L’ultimo post è quello dell’addio, ma è stato scritto allo stesso orario del marito, motivo per il quale gli amici sospettano che possa averlo scritto lui prima di ucciderla.











