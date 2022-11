Roma, uccise tre prostitute/ Portiere: “Mai viste non sapevo fosse casa appuntamenti”

Tre prostitute uccise a Roma: si pensa a serial killer

Durante la diretta di Storie Italiane in onda su Rai 1 con Eleonora Daniele, si è tornati a parlare del recente caso relativo alle tre prostitute uccise a Roma. Si tratterebbe di tre prostitute, due cinesi ed una sudamericana, Marta Castano. Le due donne cinesi sarebbero state uccise nell’appartamento in cui, presumibilmente, vivevano e si prostituivano, mentre la terza donna è stata trovata a circa 600 metri di distanza, in mezzo alla strada. Questa circostanza sta portando gli inquirenti a valutare anche l’ipotesi che si tratti di un serial killer.

La trasmissione Rai Storie Italiane ha intervistato il portiere dell’edificio in cui sono state uccise due delle tre prostitute a Roma, in una zona tranquilla a pochissimi passi dal tribunale, che è stato il primo a lanciare l’allarme, rivenendo il primo cadavere. “Scendevo le scale”, ha raccontato l’uomo, “e ho trovato il corpo di questa donna per terra, sporco di sangue, senza vestiti e ho dato l’allarme”. Tuttavia, avrebbe anche sottolineato che “non conoscevo le donne e non sapevo che nel palazzo ci fosse una casa di appuntamenti, loro due non le avevo mai viste, non escono mai e io faccio solo mezza giornata”.

Prostitute uccise a Roma: cosa è successo alle tre donne?

Il caso relativo alle tre prostitute uccise a Roma risale a ieri, quando il portiere del palazzo in cui sono state trovate le due cittadine cinesi ha lanciato l’allarme. Erano circa le 10:58 quando è arrivata la chiamata ai carabinieri, mentre l’omicidio risalirebbe ad un massimo di mezz’ora prima, dato che una donna residente nell’edificio ha detto a Storie Italiane di essere uscita alle ore 10:30 e di non aver visto il cadavere. Un paio d’ore dopo, invece, i carabinieri hanno ricevuto una seconda chiamata, relativa al ritrovamento della terza donna, Marta Castano, avvenuto in via Durazzo, a circa 15 minuti a piedi dal luogo dei primi omicidi.

Si tratta di un vero e proprio mistero. Nessuno sembra aver visto nulla in merito alle tre prostitute uccise a Roma, nonostante fosse piena mattina e la zona piuttosto movimentata e trafficata. Nessuno avrebbe neanche sentito alcun tipo di rumore, nonostante le donne siano state uccise a coltellate e, come spesso capita in questi casi, non è stata trovata neppure l’arma. Non sono chiare le dinamiche, le ragioni e neppure chi ha compiuto il gesto, mentre ovviamente le indagini procedono in modo serrato, con gli inquirenti che attualmente starebbero interrogando un super testimone, ignoto e che non si sa che informazioni potrebbe riferire.











