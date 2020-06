Roma, Under Armour dopo Nike?/ Dal 2021-2022 probabile ritorno del marchio Usa

Grandi novità in casa Roma in merito allo sponsor tecnico che troveremo sulla maglia per la stagione 2021-2022. Non è infatti da escludere un cambio di partnership fra le fila giallorosse, come specificato quest’oggi dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Sembra infatti che la Lupa sia orientata verso la Under Armour, nel caso in cui non venisse trovato l’accordo con la Nike. Al momento si tratta solo di un’ipotesi ma per la Rosa è un’opzione decisamente concreta in quanto a tutt’oggi non è stata ancora raggiunta l’intesa con la casa di abbigliamento sportivo con sede a Portland. La Nike veste le divise dei giallorossi dal 2014, e anche quelle della stagione 2021-2021, ricca di incognite, saranno firmate dal baffo americano. Manca l’ufficialità ma le foto circolano ormai da settimane in rete, e la divisa pare sia già apprezzatissima dai tifosi.

ROMA E UNDER ARMOUR: UN RITORNO AL PASSATO

Nel dettaglio, la nuova casacca prevederà delle strisce orizzontali sfumate dal giallo al rosso, con un colletto semplice a girocollo e una decisa aderenza al corpo. Le strisce orizzontali saranno posizionate all’altezza del petto e le ritroveremo anche dietro la casacca, con l’aggiunta di una cucitura particolare sui bordi. Tornando alla Under Armour, si tratta di un’azienda decisamente giovane nel settore, essendo nata negli Stati Uniti nel 1996. Nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare, grazie anche a sponsorship di livello assoluto come ad esempio Alexander Arnold del Liverpool, o la stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry. Under Armour è inoltre lo sponsor tecnico di numerose squadre, come ad esempio gli inglesi del Southampton, ma anche la nazionale rugby del Galles. Quello fra la Roma e l’azienda americana non sarebbe una prima, in quanto già precedentemente lo sponsor Nike, i giallorossi vestirono proprio sotto il marchio UA. A questo punto non ci resta che attendere conferme o eventuali smentite in merito a questa nuova partnership.



