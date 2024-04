Roma, video incidente choc tra due bus Tpl-Atac/ Tra 18 feriti mamma e figlia di 2 mesi in codice rosso

Paura a Roma per un incidente tra autobus nel primo pomeriggio di venerdì 5 aprile sulla collina di Monte Mario. Il bilancio è di 18 feriti, di cui 8 trasportati in ospedale per sottoporli ad accertamenti, tra cui una mamma e la figlia di due mesi. Queste ultime sono state portate in codice rosso al Gemelli. In codice rosso anche un 49enne, trasportato al Cristo Re, e una 52enne, ricoverato al San Filippo Neri. Lo scontro è stato violento ed è avvenuto all’altezza di via Cesare Castiglioni, nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà. Le immagini circolate dei mezzi coinvolti (c’è anche un video dello scontro) nell’incidente mostrano la carrozzeria ammaccata e i vetri rotti.

Stando a quanto ricostruito, uno dei due mezzi è un bus della società di trasporto Roma Tpl, che era in servizio sulla linea 998: ha colpito la fiancata di un altro autobus della municipalizzata capitolina Atac, che invece si occupava della linea 913. Il Corriere riporta che il primo mezzo potrebbe aver oltrepassato un marciapiede. Sul posto sono accorsi vigili urbani e ambulanze dell’Ares 118. La polizia municipale sta già indagando per ricostruire l’accaduto, invece Atac ha allestito un servizio di navette sostitutive.

LE PRIME INFORMAZIONI SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE

In merito alle condizioni dei quattro gravi ricoverati in codice rosso, Repubblica si sofferma sulle condizioni della neonata di appena due mesi, visto che erano apparse in un primo momento molto serie. Ma dagli aggiornamenti emerge che non desterebbero preoccupazione. La bambina è attualmente in osservazione al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Il quotidiano aggiunge che quasi tutti i feriti si trovavano a bordo del bus 998 di Roma Tpl, che gestisce le linee periferiche della capitale per conto del Comune di Roma. Ci sono anche 4 persone in codice giallo ricoverate per contusioni e traumi gravi.

L’incidente è avvenuto all’improvviso, peraltro in concomitanza con l’uscita dei ragazzi dalle scuole. In merito alla dinamica dell’incidente, Repubblica precisa che l’autista del 998 stava frenando per dare precedenza al bus di Atac 913, che stava percorrendo l’incrocio di fronte la stazione per immettersi su via Cesare Castiglioni. Ma l’autista del bus 998 ha perso il controllo del mezzo, per motivi che non sono chiari e sono ancora da verificare, andando a sbattere contro il 913 e finendo sopra il marciapiede. Gli agenti, oltre ad effettuare i primi rilievi, hanno condotto gli autisti per farli sottoporre test alcolemici e tossicologici.

VIDEO DELLO SCONTRO CHOC A MONTE MARIO













