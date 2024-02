Romagna mia chi l’ha scritta e quando è stata incisa/ Nuova Orchestra Santa Balera e l’omaggio a Sanremo 2024

Romagna mia, grande festa a Sanremo 2024 in occasione del settantesimo anniversario di un brano simbolo

La Nuova Orchestra Santa Balera si appresta ad interpretare Romagna Mia sul palco del Teatro Ariston, in occasione della seconda puntata del Festival di Sanremo 2024 e, soprattutto, del settantesimo anniversario della canzone diventata pietra miliare del ballo liscio. La nuova formazione orchestrale è composta da ragazze e ragazzi della generazione Z, che hanno preso il testimone dei grandi maestri del liscio. Accanto ai giovani musicisti, accompagnati da coppie di ballerini e ballerine, si esibirà anche Mirko Casadei, l’innovatore, il figlio di Raoul che contribuì fortemente al successo internazionale del brano.

Romagna Mia ha ottenuto un grande successo fin da subito ed ha iniziato a diffondersi rapidamente, conquistando una grande popolarità e grande affetto da parte di tutta la gente, varcando i confini della Romagna grazie all’orchestra di Secondo Casadei ed alle altre orchestre che l’hanno inserita nel loro repertorio.

Così Romagna Mia è diventata un vero e proprio inno per il popolo romagnolo

Romagna Mia fu incisa a Milano nel 1954. Il ritmo è quello del valzer ed il testo parla della nostalgia di un uomo per la sua terra d’origine, la Romagna. Diventato un vero e proprio inno del popolo romagnolo, nel tempo ha venduto oltre 4 milioni di copie. Nel 2012 Romagna Mia è stata eccezionalmente proposta al Festival di Sanremo da Samuele Bersani con Goran Bregovic. Nel 2013 è stata proposta al prestigioso “Ravenna Festival” con un particolare arrangiamento sinfonico eseguito dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini del Maestro Riccardo Muti.

Nel mese di maggio 2023, dopo la tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, Romagna Mia è diventata l’inno spontaneo dei giovani volontari che sono accorsi a centinaia per aiutare la popolazione in difficoltà. Ora il brano torna al Festival di Sanremo 2024 per una reinterpretazione dalle mille emozioni, in occasione del suo settantesimo anniversario.











